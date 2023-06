Украинската армия обяви още 1 км напредък в контраофанзивата (ВИДЕА)

Този район е точно на границата между Донецка и Запорожка област. Угледар, където руснаците претърпяха тотално унищожение през февруари 2023 г., е между Велика Новоселка и Волноваха. При Велика Новоселка украинците правят голям пробив по време на контранастъплението, а Волноваха е изключително важен логистичен хъб. Точно на юг от Угледар, на десетки километри, се намира окупирания пристанищен град Бердянск.

"Нашите войски и части се придвижват напред в условията на ожесточено бойно, въздушно и артилерийско превъзходство на противника, който удържа позициите си", каза говорителят на таврийските сили.

Според него силите на Украйна са имали ограничен успех в района и подобряват тактическите си позиции.

Същия ден заместник-министърът на отбраната Ана Маляр заяви, че украинците постепенно напредват на юг, но руските войски оказват силна съпротива. "Украинските въоръжени сили се сблъскват с минни полета, дронове камикадзе и интензивен обстрел", каза тя.

Маляр също така заяви, че руските сили пренасочват войски от южната към източната част на Украйна, близо до Бахмут. "Противникът продължава да съсредоточава там (край Бахмут) своите сили - както личен състав, така и военна техника, за да предотврати напредването на въоръжените сили (на Украйна)". Там украинците подсилват фланговете.

Говорителят на Генералния щаб на украинската армия Андрей Ковальов съобщи за успешни операции край Бахмут. "Щурмовите операции по посока на Роздоливка, Краснополовка, Берховка и Ягодно бяха успешни", каза той.

В Запорожието продължават сраженията край Новоданиловка и Новопокровка.

