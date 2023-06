Лукашенко: Украйна и Русия бяха на косъм от мир, Кремъл отрича (ВИДЕО)

По думите на Лукашенко, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин дори му представил документ, който е бил парафиран (парафирането представлява форма на съгласие дадена страна да се обвърже с определен договор, но това не е окончателно съгласие). Документът бил изработен по време на срещата на руската и украинската делегация през пролетта на 2022 година в Истанбул. Сега е невъзможно той да бъде приложен, заяви Лукашенко. "Беше добър процес, но те го изоставиха", добави той, като внуши, че всичко станало заради Запада.

Моментално говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрече думите на Лукашенко. Според Песков, Крим е част от Руската федерация. Самият Лукашенко, докато обясняваше за "неслучилата се договорка", каза и, че четирите украински области – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, са вече част от Руската федерация. Международната общност не е признала това.

Казаното от Лукашенко на практика не се казва за пръв път. Преди над година Олексий Арестович, тогава съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментираше, че е възможно да има бърз край на войната именно защото текат разговори между украинците и руснаците, но без да уточнява накъде вървят тези разговори. След като обаче се разбра какво направиха руснаците в Буча, украинският президент Володимир Зеленски публично обяви, че преговори няма да има, докато Руската федерация не понесе отговорност: Светът през 2022 година: Войната в Украйна - сблъсък на крале в игра на санкции

(КАРТА) Междувременно, на фронта в Донецка и Запорожка област се наблюдава известно затишие. Според руския пропагандист Семьон Пегов, който списва телеграм канала WarGonzo, украинците или чакат още подкрепления, преди отново да настъпят, или вече са изтощени – едва ли обаче говорим за второто предвид голямата подготовка за контраофанзивата. Засега украинската армия консолидира взетите позиции при Велика Новоселка, в направлението към Бердянск (в участъка от фронта "Времевски" – КАРТА). Под натиск е Урожайно.

Украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр също коментира в Телеграм, че руснаците усилено работят за дезинформация в социалните мрежи и че всъщност имат в пъти по-големи загуби от украинците. По Таврийското направление (Запорожка област и към Бердянск) руските загуби са над 5 пъти по-големи от украинските, а при Бахмут – над 8 пъти, написа тя.

The 110th separate mechanized brigade showing how Russian equipment is being targeted from the sky. Multiple pieces can be seen burning and/or destroyed. pic.twitter.com/V53Vdyoge9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2023

(КАРТА) При Бахмут има лек спад на интензивността на боевете, според полковник Серхий Черевати, говорител на украинското командване "Изток". Боевете се водят при Берховка, на 5-6 километра северозападно от Бахмут, при Ягодно - на километър-два северно от Бахмут и при Клещеевка, на 7 километра южно от Бахмут. Руснаците докарват нови и нови резерви, за да удържат фланговете - предимно десантчици от руските ВВС, каза още Черевати.

На този фон продължават да излизат видеа на прецизни украински удари, поразяващи руска оръжейна техника. Само за няколко часа са унищожени 5 гаубици "Мста", като има видеокадри, които показват операциите. Съответно, политическият анализатор на германския таблоид Bild Юлиян Рьопке обръща на внимание на следната руска дилема – или трябва да хвърлят резервите напред, за да се справят с ракетни системи за залпов огън като HIMARS, или да ги държат толкова назад от фронта, че HIMARS да не ги достига, но така рискуват защитата да бъде по-лесно пробита и в крайна сметка отново руските резерви да влязат в обсега на HIMARS при украински напредък. А говорителят на украинското командване "Таврия" Валери Шершен изрично коментира, че сега приоритет за украинската армия е да унищожава системи за електронно заглушаване на руснаците.

ОЩЕ: Интересни оценка и очаквания за украинската контраофанзива от Пригожин (ВИДЕО)

And here, another two Msta-S bite the dust in southern Donetsk oblast, making it 5 destroyed within 24 hours. This is the backbone of Russia's modern(!) mobile artillery defense. pic.twitter.com/W51WWaR17q — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) June 14, 2023

Дясната ръка на чеченския лидер Рамзан Кадиров - Адам Делимханов, заради който вчера се вдигна голям шум – Кадиров дори изпадна в комична ситуация да моли украинците да помагат да бъде намерен, публикува снощи пост в канала си в Телеграм. В него Делимханов обяснява, че е добре, че всичко казано за него (бил обстрелян, тежко ранен) било "украинска пропаганда" - при положение, че самият Кадиров заговори как Делимханов е изчезнал.

И през тази нощ Руската федерация извършили обстрели с ракети и дронове по цели в Украйна. Съобщения за атаки има в Одеса, Харков, Кривой Рог. Този път изглежда са използвани повече дронове - предимно "Шахед", като украинската армия докладва за общо 20 свалени дрона от 20 изстреляни, като 13 от тях са атакували Одеса. В Кривой Рог руски ракети (по цели в Украйна тази нощ са изстреляни 4 крилати ракети Х-101/Х-555, свалена е само една) са уцелили промишлено предприятие, ранен е среднотежко 38-годишен мъж. Разрушени са елементи на газопреносната мрежа на предприятието.

При всичко това, опозиционната беларуска телевизия NEXTA публикува снимки, за които твърди, че са от военно обучение в руска детска градина – в Саратов. Малки деца минават обучение как да се бият с байонет.

Украинците избиха стотици руски войници заради руски командващ: Руски източници полудяха