Украинската армия получи нареждане да се оттегли от Северодонецк

„Не разпространявайте слухове за предателство. Никой не изоставя нашите хора, никой не позволява нашите войски да бъдат обкръжени. Ситуацията в момента е такава, че да останем на тези разбити позиции просто за да сме там, няма логика“, каза Гайдай.

Генералният щаб на въоръжените сили съобщи на 24 юни, че сраженията в града продължават.

Най-малко 90% от инфраструктурата на Северодонецк е разрушена, обяви Гайдай в Telegram. Градът е една от двете ключови точки, заедно със съседния Лисичанск, която би дала пълен контрол на руснаците над Луганск.

Губернаторът на областта направи обзор на ситуацията със сигурността в Луганск към сутринта на 24 юни, петък. „За съжаление, ще трябва да изтеглим нашите военнослужещи от Северодонецк, защото няма смисъл да сме на разбити позиции - броят на загиналите расте. Руснаците обстрелват Северодонецк почти всеки ден в продължение на четири месеца. Инфраструктурата на града е напълно разрушена, 90% от къщите са повредени или разрушени“, заяви той.

„От страната на Золоти и Тошкивка към Лисичанск руснаците настъпват, други сили проникват в покрайнините на града, но са изтласкани. Шест инсталации за изстрелване на ракети Точка-У напуснаха Старобилск в посока Лисичанск“, добави Гайдай.

Украинският журналист Юри Бутусов също пише в социалните мрежи, че украинските сили се оттеглят от Северодонецк.

