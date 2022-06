Борис Джонсън цитира разузнаването: Русия ще забави инерцията си във войната заради липса на ресурси

Британското разузнаване твърди, че в следващите месеци инерцията на Русия във войната в Украйна ще отслабне, защото армията на Кремъл изчерпва ресурсите си. Това заяви премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън пред репортери, цитиран от Reuters.

Той каза, че силите на президента Владимир Путин напредват в източната част на Донбас, нанасяйки разрушения, но с цената на много загинали войници и на много оръжия. "Нашата служба за отбранително разузнаване обаче смята, че през следващите няколко месеца Русия може да стигне до момент, в който вече няма да има никакъв тласък напред, защото е изчерпала ресурсите си", добави Джонсън.

"Тогава трябва да помогнем на украинците да обърнат динамиката. За това ще настоявам на срещата на върха на Г-7 (б.а. - в Германия през уикенда). Доколкото украинците са в състояние да започнат контраофанзива, тя трябва да бъде подкрепена с оборудването, което те изискват от нас", каза още британският премиер.

Запитан как би изглеждала победата на Украйна или провалът на Путин, Джонсън отговори: "Трябва да възстановим поне статуквото отпреди 24 февруари и руските войски да бъдат отблъснати от районите, в които са нахлули“.

На 23 юни британското разузнаване публикува традиционния си доклад за войната в Украйна, който гласи, че от 19 юни насам руските сили едва ли са напреднали с повече от 5 км към южните подстъпи на Лисичанск. Градът, заедно със Северодонецк, е ключова точка, превземането на която ще даде пълен контрол над Луганска област.

„Някои украински части са се оттеглили, най-вероятно за да не могат да бъдат обкръжени. Подобреното представяне на Русия в този сектор вероятно е резултат на скорошното подсилване на частите и високата концентрация на огън“, гласи още докладът.

Според британското разузнаване – руските войски поставят под напрежение украинските сили в Лисичанск и Северодонецк, но усилията на Москва да постигне по-дълбок пробив в Западен Донецк, са в застой.

Губернаторът на Донецка област Павло Кириленко каза пред радио „Свободна Европа“, че Украйна продължава да държи контрола над 45% от региона. 55% е в ръцете на Русия и сепаратистите, биещи се на страната на Кремъл. В този район влизат Мариупол и Волновакха.

Руските сили са обстрелвали жилищни сгради в Днипропетровск през изминалата нощ. Силни експлозии са се чули и в региона на Херсон през вчерашния ден.

Междувременно Южното оперативно командване на Украйна съобщи за 20 убити руски войници на 22 юни и унищожаване на 2 депа за муниции. Разрушена е била още гаубица и 4 военни превозни средства.

Президентът Володимир Зеленски призова за „освобождаване на страната, колкото се може по-бързо“, защото това е националната цел. Вечерта на 22 юни – ден, в който Нацистка Германия атакува СССР през 1941 г., той заяви, че Украйна се надява да победи руските войски по-бързо от онези 1418 дни, нужни за приключване на Втората световна война.

Според Генералния щаб на украинската армия от началото на войната на 24 февруари към момента са били убити над 34 400 вражески войници.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/Hui8ToQpQG — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2022

В ежедневния си доклад американският Институт за изучаване на войната пише, че руските сили ще достигнат Лисичанск в следващите дни, макар че ще е много трудно да завладеят града, както и Северодонецк. Руснаците продължават настъпателните операции и към Славянск, като постигат незначителен напредък.

Силите на Москва са увеличили усилията си за прекъсване на украинските комуникационни линии по магистрала Т1302 Бахмут-Лисичанск, за да подкрепят руските операции към Лисичанск. Те са се съсредоточили върху отбранителни операции по южната ос и са постигнали незначителни успехи в Николаевска област.