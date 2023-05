Украинската ПВО е свалила 29 от 30 крилати ракети тази нощ

От 21:00 часа на 17 май до 05:30 часа на 18 май 2023 г. руските сили са изстреляли 30 крилати ракети с морско, въздушно и наземно базиране. От самолети на стратегическата авиация са изстреляни 22 крилати ракети Х-101/Х-555 - 2 ракети от бомбардировач Ту-160 и 8 от самолет Ту-95. От кораби в Черно море са изстреляни 6 крилати ракети "Калибър". От наземни оперативно-тактически ракетни комплекси са пуснати 2 крилати ракети „Искандер-К“.

Командващият ВВС на Въоръжените сили на Украйна генерал-лейтенант Микола Олещук обяви, че по време на нощната атака украинските сили са унищожили общо 33 въздушни цели: 29 ракети и 4 дрона - два атакуващи дрона „Шахед-136/131“ и два разузнавателни безпилотни апарата от оперативно-тактическо ниво.

29 out of 30 cruise missiles of various types and all drones (Shahed and recon) were shot down. https://t.co/WL2Vv2Z11A pic.twitter.com/RdRmdWFtcE