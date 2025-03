Украински дрон за първи път стигна до руската република Чувашия, на 900 км от границата (ВИДЕО)

За първи път украински дрон достигна до Чувашия - субект на Руската федерация, разположен в източната част на Европейска Русия, в Приволжкия федерален окръг. Цел е бил заводът "Буревестник" в Чебоксари - столицата на автономната република. Това съоръжение представлява петролно депо, в което се намират резервоари за съхранение на суров петрол и петролни продукти. Атаката е станала през нощта на 8 срещу 9 март.

За нападението не се разбра от сводката на руското военно министерство, което тази сутрин съобщи за 88 свалени дрона - 52 над Белгородска област, 13 над Липецка област, 9 над Ростовска област, 8 над Воронежска област, 3 над Астраханска област и по 1 над териториите на Краснодарския край, Рязанска и Курска област.

Губернаторът на Чувашия Олег Николаев обаче призна за атаката в Telegram, като написа: "Тази сутрин на територията на федералната държавна институция „Буревестник Комбинат“ в Чебоксари е използван безпилотен летателен апарат. Няма жертви или пострадали. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента. Обектът на петролната база е в процес на реконструкция".

🔥 Massive Attack: Ukrainian drones strike Russian enterprises



For the first time, a Ukrainian drone reached Chuvashia, targeting the Cheboksary-based Burevestnik plant. This facility is an oil depot housing tanks for storing and distributing crude oil and petroleum products.… pic.twitter.com/Ul9ouZftrG