Недоимък: Русия остана само с един действащ спътник за ранно предупреждение за ракети

Данните от орбитални наблюдения показват, че към края на 2025 г. Русия може да остане само с един функциониращ спътник за ранно предупреждение за балистични ракети от типа "Тундра". Това е значителен спад във възможностите й спрямо ситуацията от март 2025 г., когато три нейни спътника изглеждаха работоспособни. За ефективна работа на Русия са й необходими поне четири спътника, казва Павел Подвиг, експерт по руски ядрени оръжия, базиран в Женева.

През март тази година три руски спътника са изглеждали оперативни - "Космос-2541" (изстрелян през септември 2019 г.), "Космос-2552" (ноември 2021 г.) и "Космос-2563" (ноември 2022 г.), пише Подвиг в своя блог в публикация от 28 декември 2025 г.

Сега изглежда, че за "Космос-2541" маневрата за корекция на орбитата, успешно проведена през март 2025 г., е била последната.

Данните за "Космос-2541". Графика: russianforces.org

Друг спътник от тези три, "Космос-2563", изглежда е претърпял повреда в някакъв момент след последната успешна орбитална корекция през юли 2025 г. Графиките показват промените в движението, които свидетелстват за повредите.

Данните за "Космос-2563". Графика: russianforces.org

Само "Космос-2552" (Графика 3) не показва очевидни признаци на неизправност, отбелязва експертът. Според него, корекцията на неговата орбита е трябвало да бъде извършена около ноември и в момента е твърде рано да се каже дали той също е прекратил дейността си.

Подвиг подчертава обаче, че "очевидната загуба на спътници за ранно предупреждение не е непременно причина за тревога", тъй като Русия не е толкова зависима от космическия сегмент на своята система за ранно предупреждение за ракети, колкото САЩ. Причината - Русия използва наземни радари в допълнение към спътниците.

През август 2020 г. РИА Новости, цитирайки Игор Озар, изпълнителен директор на Ракетно-космическа корпорация (РКК) "Енергия", съобщи, че минимален комплект от четири спътника "Тундра" е достатъчен за проследяване на местата за изстрелване на балистични ракети "на континентални територии и в световните океани".

Малко по-рано, през юли 2020 г. тогавашният главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили Сергей Суровикин обяви, че спътниковата констелация на Единната космическа система на Русия ще бъде напълно разгърната до 2024 г.