Руският диктатор Владимир Путин подписа закон, който да го пази в бъдеще, което донякъде издава пораженческо мислене в Кремъл, става ясно от публикация в официалния юридически сайт на Руската федерация. Законът забранява изпълнението на решения на чуждестранни наказателни съдилища в Русия освен ако не се основават на резолюция на Съвета за сигурност на ООН или международен договор, включващ Русия.

Този ход е насочен срещу решения като заповедта за арест на Международния наказателен съд (МНС) срещу Путин. Знаем, че МНС издаде международна заповед за арест на Путин през март 2023 г. за военното престъпление „незаконно депортиране“ на украински деца.

Още законотворчество в този дух

Руският диктатор е подписал и други закони като част от пакет от повече от дузина законодателни актове, много от които са свързани с международните отношения и конфликта в Украйна, допълва Анадолската агенция. ОЩЕ: Затвор със строг режим: Русия осъди съдии от Хагския трибунал заради ареста на Путин

Отделни изменения предоставят на военните съдилища в Русия правомощието да съдят военнослужещи без гражданство и чуждестранни граждани за престъпления, извършени по време на военна служба в руската армия, обучение или участие в доброволчески формирования. Промените са резултат от скорошни корекции в политиката, позволяващи на лица без гражданство да се зачислят в руските въоръжени сили.

Кръстове в герба на Русия

Освен това Путин подписа закон, с който 19 април се обявява за нова национална дата в памет на жертвите на геноцида срещу съветския народ, както и друг закон, с който се формализира включването на кръстове в герба на Русия, символизиращи православната християнска вяра на по-голямата част от населението на страната. ОЩЕ: Ето кой се моли за Путин (СНИМКА)