Украински дронове удариха барутен завод в руската Тамбовска област (ВИДЕО)

Украински дронове, управлявани от военното разузнаване на Украйна, са атакували завод за производство на барут в град Котовск в руската Тамбовска област, съобщи "Киев Индипендънт".

