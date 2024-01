Украински обстрел в Донецк: Убит ли е ценен кадър на руската пропаганда? (ВИДЕО)

Руският пропагандист и кореспондент на "Известия" Александър Сладков коментира също в канала си в Телеграм, че отново е ударен хотела "Донбас Палас". Той го прави на фона на информация от контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС за убит "журналист" и още един ранен.

Не е ясно кой е загинал, но вероятно говорим за "чувствителна загуба" (на руската пропаганда), коментира естонският блогър WarTranslated предвид тона на написаното от Сладков и обясненията как при такива случаи първоначалната информация се променя, като добавя, че вероятно скоро ще се разбере.

At around 00:00, the "Donbass Palace" (lol) hotel in Donetsk was shelled, resulting in the deaths of Russian "military correspondents", as reported by the Russian propagandist Sladkov. Judging by the commentary, the losses are quite sensitive - we're most likely to find out the… pic.twitter.com/yhQ6yommte