Украинските специални сили твърдят, че са убили 50 севернокорейски войници за 3 дни (ВИДЕО)

Силите за специални операции на Украйна твърдят, че са убили 50 севернокорейски войници и са ранили 47 други в тридневни боеве в руската Курска област, където от август насам провеждат трансгранична офанзива. На 17 декември от подразделението публикуваха кадри от FPV дронове (за абонати на Telegram - тук), които успешно се насочват към войници и оборудване на бойното поле.

Съобщава се, че Северна Корея е изпратила над 10 000 военнослужещи в помощ на режима на диктатора Владимир Путин, за да може той да изтласка украинските войски, сражаващи се в Курска област. Там вече бяха регистрирани сражения между украинци и севернокорейци.

Operators of the 8th Special Operations Regiment eliminated 50 and wounded another 47 North Korean soldiers in the Kursk region over three days.



Additionally, 2 armored vehicles, 2 cars, and 1 quad bike were destroyed.