Украинското МВР: Руснаците обстрелват, докато евакуираме заради язовир "Каховка"

Според съобщението, при обстрела са ранени двама полицаи, участващи в логистиката на евакуацията. Общо 718 украински полицаи участват в осъществяването на евакуация, гласи и друго съобщение в Телеграм на украинското МВР.

Междувременно, колаборационистът Владимир Салдо, назначен от руснаците за управител на Херсонска област, обвини Украйна за взрива на язовира. Той заяви, че случилото се е резултат на изстреляна от украинците ракета.

Неочаквани последствия: Руснаците сами наводниха първата си отбранителна линия по Днепър

Russian appointed Governor of the Kherson region Vladimir Saldo about the situation:



"The Kyiv regime committed another crime - it launched a missile attack on the Kakhovka HPP. The destruction led to a large, but not critical amount of water flowing down the Dnipro."



