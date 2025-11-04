Украйна показа най-новите си AI дронове - ловци на "Шахед", а ценен руски дрон е аут. Успешен саботаж на ГУР при яз. Каховка (ВИДЕО)

Частната украинска телевизия ICTV представи най-новите украински дронове с изкуствен интелект, предназначени да прехващат дронове "Шахед" на разстояние до 100 км. Това означава, че армията ще разполага с още един метод за сваляне на най-масово използваното оръжие от страна на Русия, която провежда всяка нощ мощни въздушни атаки по украински градове, убивайки и ранявайки цивилни. Безпилотните машини иранско производство, които се сглобяват и в икономическата зона "Алабуга" в Татарстан, са основен елемент в нападенията.

Изградени с радарна интеграция и възможности за автоматична атака, всеки от новите дронове струва между 5000 и 10 000 долара.

ICTV showcased Ukraine’s newest AI-powered drones designed to intercept Shahed drones up to 100 km away. Built with radar integration and auto-attack capabilities, each costs $5K–10K. Another featured innovation is an FPV drone armed with gun-cartridge barrels and AI targeting,… pic.twitter.com/tP6jkakdWy — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

Още една иновация: FPV дрон с патрони

Друга представена иновация е FPV дрон с патронни цеви и AI насочване, който вече се използва в Харков и Донецк.

Трети армейски корпус също така е разработил „Dobhin’s Spider“ – дрон за пренос на кодифицирани сигнали, който позволява "камикадзе" удари с безпилотни летателни апарати на дълбочина над 50 км в територията на врага.

За първи път - свален е най-новият разузнавателен дрон на Русия

Междувременно, за първи път по време на войната, е бил свален най-новият разузнавателен дрон на Русия. Това е станало над Лиман от 63-та механизирана бригада на Украйна. Самата бригада се похвали с видео:

For the first time in this war, Russia’s newest recon drone, bizarrely named “Knyaz Veshchiy Oleg”, was shot down over Lyman by Ukraine’s 63rd Mechanized Brigade. Naming it after a historic Kyivan ruler is yet another attempt to steal Ukrainian history. pic.twitter.com/AYweaIQo1z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2025

Дронът носи странното име „Княз Вещий Олег“ - на името на историческия киевски владетел Олег Мъдри, който е живял през IX-X век. Той става принц на Киев и полага основите на държавата Киевска Рус. Използването на името му от руснаците явно е поредният опит да се открадне украинската история.

Украински бойци с успешна операция на дъното на язовир Каховка

Появи се и ВИДЕО 18+ от военното разузнаване на Украйна, заснето от пресъхналото дъно на язовир Каховка, по-конкретно от островите Велики Кучугури, където украински бойци са провели успешна разузнавателна и саботажна операция в „сивата зона” на територията на бившия язовир (т.е. там няма изявен контрол на една от двете страни). Бойците са от подразделението „Братство”, което е част от „Специалното подразделение Тимур” на военното разузнаване на Украйна (ГУР). Те са открили и ликвидирали двама руски окупатори.

