Войната в Украйна:

Германия увеличава драстично помощта си за Украйна, сумата е огромна

04 ноември 2025, 20:16 часа 653 прочитания 0 коментара
Германия планира да увеличи финансовата си помощ за Украйна с около 3 милиарда евро през следващата година. Това заяви във вторник говорител на министерството на финансите на страната, цитиран от Reuters. Германия е най-големият донор на военна помощ за Украйна в Европа, като е предоставила около 40 милиарда евро от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година.

В бюджета си за 2026 г. Германия е заделила 8,5 милиарда евро за Украйна. „Ще продължим да оказваме подкрепата си толкова дълго, колкото е необходимо, за да се защитим от агресивната война на Русия“, заяви говорителят на министерството.

Германските министри на финансите и отбраната ще добавят допълнителни 3 милиарда евро за Украйна към окончателните корекции в бюджета за 2026 г., заяви говорителят, потвърждавайки информация, публикувана за първи път в бизнес вестника Handelsblatt. Това ще покрие разходите за артилерия, дронове, бронирани превозни средства и замяната на две системи за противовъздушна отбрана Patriot, добави той. Източник от правителството заяви пред Reuters, че канцлерът Фридрих Мерц подкрепя плановете, които се очаква да бъдат одобрени.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
