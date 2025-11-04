Германия увеличава драстично помощта си за Украйна, сумата е огромна

Германия планира да увеличи финансовата си помощ за Украйна с около 3 милиарда евро през следващата година. Това заяви във вторник говорител на министерството на финансите на страната, цитиран от Reuters. Германия е най-големият донор на военна помощ за Украйна в Европа, като е предоставила около 40 милиарда евро от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година.

В бюджета си за 2026 г. Германия е заделила 8,5 милиарда евро за Украйна. „Ще продължим да оказваме подкрепата си толкова дълго, колкото е необходимо, за да се защитим от агресивната война на Русия“, заяви говорителят на министерството.

Германските министри на финансите и отбраната ще добавят допълнителни 3 милиарда евро за Украйна към окончателните корекции в бюджета за 2026 г., заяви говорителят, потвърждавайки информация, публикувана за първи път в бизнес вестника Handelsblatt. Това ще покрие разходите за артилерия, дронове, бронирани превозни средства и замяната на две системи за противовъздушна отбрана Patriot, добави той. Източник от правителството заяви пред Reuters, че канцлерът Фридрих Мерц подкрепя плановете, които се очаква да бъдат одобрени.

