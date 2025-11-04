САЩ отмениха част от санкциите срещу Беларус

САЩ официално отмениха санкциите срещу беларуската авиокомпания „Белавиа“ и трите самолета, които използва президентът на страната Александър Лукашенко. Снети са ограниченията и над „СлавКалий“. Това стана ясно от публикувано съобщение на сайта на Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ.

В него се посочва, че по-рано забранените операции с самолети с регистрационни номера EW-001PA, EW-001PB, EW-001PH и серийни номера 33079, 33968, 31835 съответно сега отново са разрешени. Подчертава се, че това важи и за случаите, когато посочените самолети се използват от Александър Лукашенко и компанията „СлавКалий“. В съобщението на сайта на Управлението се посочва също, че беларуската авиокомпания „Белавиа“ е изключена от списъците със санкции.

На 11 септември по време на посещението си в Минск за преговори с Лукашенко специалният представител на президента на САЩ Джон Коул заяви, че САЩ отменят санкциите срещу „Белавия“. Същия ден стана известно, че Лукашенко е освободил 52 политически затворници – 51 от тях са били експулсирани в Литва. Един от освободените – беларуският опозиционен политик Николай Статкевич – отказа да напусне територията на Беларус. По-късно стана ясно, че е върнат в затвора.

