Украйна получи от Словакия първите от обещаните гаубици Zuzana 2 (ВИДЕО)

Това потвърди на 1 август словашкият министър-председател Лудовит Одор.

"Slovakia handed over the first two Zuzana 2 self propelled 155-mm howitzers to Ukraine, the production of which is jointly financed by Denmark, Norway and Germany," Prime Minister of Slovakia Ludovit Odor confirmed. https://t.co/hvh5NVlIJq pic.twitter.com/hhKIV2ZZLP