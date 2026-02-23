Нулева толерантност към корупцията: Служебният министър на земеделието представи екипа си

Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет на Министерството по време на работна среща с директорите на дирекции в институцията, както и изпълнителните директори на второстепенните структури. За служебни заместник-министри са назначени Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Приоритети

В рамките на срещата министър Христанов и заместник-министрите очертаха своите приоритети и конкретни намерения за работа през следващите месеци. Акцент беше поставен върху повишаването на ефективността в работата на администрацията, засилването на контрола и подобряването на координацията между отделните структури.

Министър Христанов подчерта, че екипът ще работи с пълна мобилизация и ясно съзнание за отговорността към обществото и българските земеделски производители. Той заяви, че няма да бъде допускано формално или отпускарско отношение към служебните задължения и че очакванията към администрацията са за професионализъм, прозрачност и нулева толерантност към корупцията.

По време на срещата беше заявен категоричен ангажимент за прозрачност в управлението и за недопускане "институцията да бъде използвана като инструмент за каквито и да било машинации". Министърът подчерта, че изграждането на силна държава минава през ефективни институции, ясни правила и възстановяване на общественото доверие.

Той увери, че Министерството на земеделието и храните ще работи приоритетно за укрепване на институционалния капацитет, прозрачност в управлението и гарантиране на стабилност и предвидимост в сектора.