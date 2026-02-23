Кабинетът иска смяна на главния секретар на МВР (ВИДЕО)

По предложение на министъра на вътрешните работи служебното правителстов на Андрей Гюров иска смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Новината обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев по време на брифинг в Министерски съвет. "Това е най-висшата професионална длъжност в МВР, което има важна роля в изборния процес и именно поради тази причина ролята на главният секретар е ключова за едни честни и законосъобразни избори", добави още Дечев.

Аргументите

Министърът отчете, че аргументите за предложението нямат изчерпателност.

Сред аргументите са лошата организация на местните избори в Пазарджик, вторият е начинът, по който полицията е реагирала на провокациите на протестите през 2025 г., а на следващо място изчезването на висшето професионално ръководство след новината за ужасяващото престъпление, изъвршено на "Петрохан". ОЩЕ: Вътрешният министър се срещна с работещите по "Петрохан" и "Околчица"

Стана ясно още, че главният секретар на МВР не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. "Едва днес след като разпоредих проверка и след традиционния теч на информация, всичките пет бяха платени", добави още Дечев.

Сред аргументите за смяната е и случилото се с кмета на Бистрица.

Търси се заместникът на Рашков

Междувременно МВР министърът помоли за помощ при търсенето на заместника на Мирослав Рашков - Явор Семерджиев.

"Моля - помогнете за издирването на заместник-главния секретар. Желая да си поговоря с него", каза още Дечев. ОЩЕ: Вътрешният министър издирва зам.-главния секретар на МВР: Помогнете, желая да си поговоря с него (ВИДЕО)