Гюров назначи първите заместник-министри. Кои са те?

Премиерът Андрей Гюров назначи първите заместник-министри в служебния кабинет. В екипа на социалния министър Хасан Адемов влизат Наталия Ефремова и Румяна Петкова - и двете с дългогодишен опит в системата. Ефремова вече е заемала поста заместник-министър в периода 2022-2023 г., както и в кабинета "Желязков", подал оставка в края на миналата година след историческите протести срещу Бойко Борисов и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски. Петкова също е била зам.-министър, а между 2017 и 2023 г. ръководеше Агенцията за социално подпомагане като изпълнителен директор.

Земеделието и храните

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи своя политически кабинет, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Негови заместници ще бъдат адв. Ивана Мурджева, Атанас Атанасов и инж. Николай Василев. Те бяха представени на работна среща с директорите на дирекции и с ръководителите на агенциите към министерството.

Спорта

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев отново назначи проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров за свои заместници - същите, с които работеше и при предишния си мандат. Именно тогава бе разкрит и щат за трети заместник-министър, който остана незает. По-късно, през юли 2025 г., при управлението на Иван Пешев (БСП), за трети зам.-министър бе назначен Димитър Георгиев (БСП). Засега няма яснота дали Илиев ще се възползва от тази възможност и сега.

Културата

Със заповед на министър-председателя от 23 февруари 2026 г. за заместник-министър на културата е назначен Виктор Стоянов. Той поема поста за трети път, след като го е заемал през 2014 г., както и в периода 2023-2024 г.

Стоянов е роден през 1977 г. в София. Завършва Националното музикално училище "Любомир Пипков", а по-късно придобива степени по "Музика и виртуални музикални технологии" и "История на философията" в Софийския университет "Св. Кл. Охридски".