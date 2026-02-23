"Всяка коза на свой крак": Борисов пак отрече ГЕРБ да има общо с Пеевски (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пак отрече партията му да има нещо общо с Пеевски, но и с всяка друга партия, участвала в управлението. Той определи протестите през декември, които свалиха правителството през декември, като "най-доброто, което ГЕРБ можеше да получи".

"Докато сме единни - нито Делян, нито Доган може да ни съборят, нито Асен, нито Мирчев, нито Радев. Българинът обича силно да люби и силно да мрази. Ние бяхме в конфигурация, в която станахме мразени, но свършихме работа. Сега, пак българския народ има поговорка - всяка коза на свой крак. Нямаме общо с никоя друга партия", коменира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на партийно събитие в Стара Загора.

"Ще изчакаме и това да мине, защото никое лошо не идва само. Всяко зло е за добро. Доброто ще победи и победата ще си бъде за нас", продължи още Борисов. ОЩЕ: Забранил съм ГЕРБ да коментират Петрохан и този за честни избори (ВИДЕО)

Служебният кабинет

Борисов формулира служебното правителсто като кабинет на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Радев. "Два месеца ще се насладим между Мирчев, Росенец, Ахмед Доган, само че виновен няма да е Митко Николов. Да си заплетат обръчите, да си вкарат хората в електронно управление да пипат машините, ние ще гледаме спокойно. Господ гледа и ги наказва", добави още Борисов.

Борисов обясни и какво прави Атанас Запрянов в служебното правителство и отчете, че светът е във Война, изброявайки конфликтите в Украйна, в Газа, в Иран.

"Нашите евроатлантически партньори вярват само не него и най-коректно се съгласих да остане в правителството.", добави още Борисов.

Борисов със собствен превод на казаното от ПП-ДБ

Според него тези избори няма да са честни, те ще се опитат, както преди години да им направят по-голяма разлика с нас. Съветът си той отрпави към кмета на Стара Загора Живко Тодоров:

"Живко, както ПП-ДБ говорят за върхоневство на закона, ти ще разбираш незаконни арести. Когато говорят за честни избори, ще означава манипулирани избори. Когато говорят за реформи в полицията, това ще означава тяхно МВР и заскулисие, което вчера Вучков в "120 минути" издаде, че Гюров е говорил с него преди още да е номиниран. Сиреч това задкулисие Радев, Доган, Мирчев, Василев е работило през цялото това време. Тези Пунти Мари, които ни се обясняват как чакали да мине, да замине. Консултации правиха, пък единия, пък другия, третия, да дойде време до края на април, за да се подготви на Радев партията".

Борисов търси хората на Радев

Лидерът на ГЕРБ е питал структурите си по места да му покажат кои са хората на Радев, но на нито едно място не са могли да му ги пожат.

"Да видим този феномен как ще се развие в следващите седмици и години. Ние за 20 години сме това. Разбира се и пожелавам успех. Политиката е състезание. Аз не изпитвам омразат вполитиката, затова ние искаме да показваме какво сме направили", добави Борисов.

Той обаче е забелязал, че Радев го копира. Повод за съмнението му е последният пост на бившия президент в социалната мрежа.

"Беше написал, че много добре вървят немските инвестции, ама те вървят, защото Папергер каза: "Аз дойдох заради Бойко". Радев ще копира ГЕРБ. Дано намери подобни хора като нас, защото тогава ще се работи по-лесно", каза Борисов и посочи, че тези, които се знаят до момента с нищо не превъзхождат екипа на ГЕРБ. ОЩЕ: "Допускахме и загуби, и грешки - пакетираха ни с Пеевски": Борисов в края на властта