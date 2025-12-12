Ушаков: Новите мирни предложения може да не ни харесат, така го усещам

Русия все още не е прегледала новите предложения за мира в Украйна, но може да не ги приеме благосклонно, заяви съветникът на руския диктатор Путин Юрий Ушаков. "Не сме видели преработените версии на американските проекти. Когато ги видим, може да не ни харесат много неща, така го усещам", каза той пред журналисти.

Съветникът добави, че се очаква европейски и украински официални представители да се включат в "активна сесия за обмен на идеи" през уикенда и че Кремъл тогава ще види какъв ще бъде резултатът.

В сряда украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев е постигнал съгласие по ключови точки от плана за възстановяване след войната по време на преговори със зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър и други високопоставени длъжностни представители. Зеленски заяви, че работата по "икономическия документ" продължава и че Украйна е "напълно съгласна с американската страна".

САЩ се стремят към създаването на инвестиционен фонд в Украйна за сектори, включително добив на редкоземни елементи, като централен аспект от следвоенното възстановяване на страната, отбелязва Ройтерс.

