Дания започва експулсиране на чужденци въпреки риска от конфликт с Европейския съд по правата на човека

Дания внася законодателни промени, които ще позволят експулсирането на повече чужденци, включително осъдени престъпници, въпреки опасността от конфликт с Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). На фона на втвърдяването на позициите по въпросите за убежището и миграцията редица европейски правителства, включително датското, изразяват недоволство, че базираният в Страсбург съд често блокира депортации, отбелязва Ройтерс.

Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви днес, че нейното дясноцентристко коалиционно правителство ще действа, без да изчаква съдът да преразгледа тълкуването си на Европейската конвенция за правата на човека по отношение на имиграцията. "Някои експерти може да смятат, че с това нарушаваме конвенцията. Ние виждаме нещата по различен начин“, каза тя на пресконференция.

Дания критикува по-специално решения на ЕСПЧ, които спират депортации по линия на семейните връзки.

Предлаганите реформи, които при одобрение трябва да влязат в сила от 1 май, ще разширят списъка с условия за експулсиране на чуждестранни граждани, осъдени на една или повече години затвор за тежки престъпления.

Други проекти включват:

въвеждане на електронно наблюдение за лица без разрешение за пребиваване, които нарушават задълженията си за отчитане;

повторно откриване на посолството на Дания в Сирия – страна на произход на много мигранти;

назначаване на специален пратеник по депортациите.

Копенхаген планира и да проучи възможността за създаване на първи приемен център от страна на ЕС извън територията на блока и да засили прилагането на критериите за отнемане на бежански статут.

С население от около 6 милиона души Дания е предоставила убежище на 839 души през първите 11 месеца на 2025 г., като се очаква след окончателното преброяване одобрените молби за годината да останат под 1000 – едва за четвърти път от 1983 г. насам. През последните години повечето кандидати за убежище в Дания са от Сирия, Афганистан, Еритрея и Сомалия.