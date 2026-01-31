Как да си направите лунна вода

Луната играе важна роля в нашето ежедневие. Нейният цикъл придава ритъм на живота ни и ни влияе в много области от него. Пълнолунието е по-специално много пречистваща фаза, поради което всички трябва да се научим да се възползваме максимално от нея. По време на този лунен цикъл, приготвянето и използването на лунна вода ни помага да успокоим, пречистим и заредим с енергия нашите вибрации.

На всеки 28 дни се завръща пълнолуние и това е важен момент. През това време космическите енергии са в своя пик, така че е идеално време за презареждане на камъни, извършване на ритуали или отправяне на желания за пълнолуние , но също така и за приготвяне на известната лунна вода, която има множество ползи. Твърди се, че водата, бутилирана във вечер на пълнолуние, е пропита с лунна енергия, която ще ви помогне да привлечете добри вибрации. Нека да надникнем у дома, за да си приготвим тази наистина ободряваща напитка.

Как да си направим лунна вода? - Следвайте тези прости стъпки Лунната вода е магическа течност, заредена с астрални енергии. Все повече чираци вещици и холивудски звезди са очаровани от многобройните полезни свойства на тази вода. Знаете ли, че можете да я направите у дома? Има няколко начина да я приготвите. Тази магическа отвара, която има релаксиращи и успокояващи свойства, е много лесна за приготвяне.

Приготвянето на собствена лунна вода е изключително лесно, стига да изберете правилния момент. Напълнете стъклен съд с изворна или дестилирана вода и го поставете под лунните лъчи. Можете също така да го напълните с позитивните си намерения. Можете да го оставите за няколко часа или за една нощ, стига да не е изложен на слънчевите лъчи. В идеалния случай лунната вода трябва да се приготвя в продължение на три дни; от деня преди пълнолунието до деня след него. Обърнете внимание, че затъмненията увеличават ефектите на лунната вода десетократно. За да се гарантира ефектът на вашата отвара, може да е препоръчително да пречистите съда с дим от градински чай преди употреба. За да разберете кога е следващото пълнолуние, разгледайте нашия лунен календар за тази година и предвидете предстоящите дати. Използвайте стъклен съд - избягвайте пластмаса на всяка цена.

Всяка вечер на пълнолуние го напълнете с пречистена минерална вода или изворна вода и го оставете под лунните лъчи за няколко часа.

Предупреждение: Не оставяйте лунната си вода за една нощ. За да бъде перфектно заредена, водата не трябва да вижда слънчевите лъчи.

Ако имате специална молба или желание, можете да подредите няколко скъпоценни камъка около вашия съд. Например, розов кварц за привличане на любов, зелен авантюрин за успешни проекти и др.

Какво може да направи лунната вода?

Открийте нейните сили Има много начини за използване на лунната вода. Добра идея е да помислите, преди да я използвате, как искате да я използвате, за да информирате лунните лъчи. Тъй като е изложена на Луната, лунната вода е пропита с лунна сила. В резултат на това тя притежава безброй свойства. Тя е защитна, регенерираща, успокояваща, пречистваща и енергизираща. Употребата ѝ носи множество физически и психологически ползи. Като напитка, лунната вода може да действа върху тялото и ума, облекчавайки различни заболявания. Тя хармонизира енергиите и разтваря клетъчната памет. Употребата ѝ облекчава определени заболявания и подобрява здравето.

Това може да се постигне чрез пиене на вода за стимулиране на имунната система или чрез прилагане по време на масаж, за да се достигне до определени органи. При психологически проблеми лунната вода предлага интересни качества. Тя може да успокои негативните емоции. Следователно може да се използва при емоционални разстройства като стрес, депресия или тревожност.