В Чехия предложиха "кървави" екипи за руските и беларуски спортисти на Олимпиадата в Париж (СНИМКИ)

Ето какво пише изданието:

"Докато руските военни, водени от военнопрестъпника Владимир Путин, все още убиват цивилни в Украйна, отвличат и изнасилват украински жени, и измъчват всеки, до когото се докопат, Международният олимпийски комитет реши, че е страхотна идея да изпрати руски и беларуски спортисти на Олимпийските игри в Париж под неутрален флаг. Ние „аплодираме“ това решение при условие, че спортистите носят колекцията, която сме генерирали за тях с помощта на изкуствения интелект на Midjourney."

The Czech magazine Reflex reacted to the admission of athletes from Belarus and Russia to participate in the #Olympics by publishing such photos.



They offered their variants of "neutral" uniforms, which the Midjourney neural network helped to generate. pic.twitter.com/PQd2pmhp51