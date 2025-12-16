Лайфстайл:

Огромна инвестиция за 1 година: Лондон праща на Украйна хиляди ракети, ПВО системи и кули за дронове

Британският министър на отбраната Джон Хийли обяви най-голямата едногодишна инвестиция - от 600 милиона паунда (около 684 млн. евро) - за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Това се случи при откриването на срещата на Контактната група за отбрана на Украйна, известна още като формат "Рамщайн". Министърът се аргументира с това, че диктаторът Владимир Путин продължава бруталните си атаки срещу съседната страна. „Само през последните два месеца са извършени 20 000 атаки с дронове и ракети. Трябва да засилим още повече подкрепата си, за да окажем натиск върху Путин“, заяви Хийли.

Той каза също, че украинците трябва да бъдат защитени през зимните месеци.

Хиляди ПВО системи, ракети и автоматизирани кули за сваляне на дронове

"Противовъздушната отбрана е абсолютен приоритет. Днес мога да потвърдя най-голямата едногодишна инвестиция на САЩ и Великобритания в противовъздушната отбрана на Украйна. Тя възлиза на 600 милиона лири", обяви министърът. Става въпрос за "хиляди системи за противовъздушна отбрана, ракети и автоматизирани кули за сваляне на дронове. Доставката ще започне сега и ще продължи през 2026 г.“.

Снимка: Getty Images

Хийли също така обяви, че скоро във Великобритания ще започне производството на нови дронове прахващачи Octopus, като всеки месец в Украйна ще пристигат хиляди бройки: Лондон и Киев ще правят заедно дронове прехващачи Octopus за Украйна.

"Нашата мисия е ясна: да подкрепим борбата днес. Да осигурим мира утре. И ако Путин реши да продължи тази война и през следващата година, нашето послание към Москва е ясно. Контактната група ще стане още по-силна, по-единна и ще предостави още повече оборудване на украинските бойци през 2026 г.“, категоричен е британският министър на отбраната, цитиран от "Украинска правда".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
