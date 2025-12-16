"Турция няма друг избор, освен да бъде силна": Ердоган след атаките срещу кораби в Черно море

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган предупреди във вторник, че нападенията срещу търговски и граждански кораби в Черно море не са от полза за никого, визирайки скорошни атаки, свързани с войната между Русия и Украйна, предаде Анадолската агенция. В обръщение към 16-ата конференция на посланиците в столицата Анкара, Ердоган заяви, че атаките заплашват безопасността на корабоплаването в Черно море и че Анкара е отправила предупреждения и към Русия и Украйна по този въпрос.

„Стриктно прилагахме Конвенцията от Монтрьо, предотвратявайки разпространението на войната в Черно море. Въпреки това, скорошните взаимни атаки сериозно заплашват безопасността на корабоплаването в региона. Нападенията срещу търговски и граждански кораби не са от полза за никого. Ясно предадохме предупрежденията си и на двете страни по този въпрос“, каза Ердоган.

Относно посредничеството във войната между Русия и Украйна, Ердоган посочи ролята на Турция за обединяването на двете страни в Истанбул и ръководенето на инициативи като Черноморската инициатива за зърно и обмена на затворници, довели до осезаеми хуманитарни резултати. ОЩЕ: Ердоган призова Путин да приеме "ограничено прекратяване на огъня в Украйна"

"Турция няма друг избор освен да бъде силна"

Ердоган заяви, че Турция „няма друг избор, освен да бъде силна“, както за да защити собствените си интереси, така и за да „протегне ръка за помощ на своите братя“.

"Благодарение на сдържаността на "Хамас" прекратяването на огъня в Газа до голяма степен се е запазило и приоритет е да се поддържа прекратяването на огъня и да се осигурява безпрепятствена помощ", заяви той.

Ердоган каза, че Анкара е постигнала промяна, като е доставила над 103 000 тона хуманитарна помощ на Газа, въпреки ограниченията.

Иска незабавно възстановяване на Газа

Той настоя, че възстановяването в Ивицата Газа трябва да започне незабавно.

„В Газа много майки, съпрузи, деца търсят своите майки, бащи и партньори или чакат да получат новини за съдбата им“, каза той.

Отбелязвайки, че хиляди деца са загубили семейства и домове, превръщайки се в живи свидетели на геноцид, Ердоган подчерта малкия размер на Газа (обща площ от 365 км²) и мащаба на разрушенията, като подчерта, че върху анклава са хвърлени над 200 000 тона взривни вещества, еквивалентни на 14 атомни бомби. ОЩЕ: Ердоган: Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария