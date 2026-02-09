В Литва бригадите на НАТО и Бундесвера се сляха

Военнослужещите на НАТО официално са се присъединили към частите на Бундесвера в литовския град Рукла. В многонационалната бойна група ръководещата държава ще бъде Германия. В същото време над 24 000 военнослужещи от съюзническите държави Германия, Белгия, Чехия, Исландия, Хърватия, Люксембург, Норвегия, Нидерландия и Франция са имали обучение на литовска територия от 2017 година насам, отбелязва Министерството на отбраната на Литва.

Бригадата "Литва“ с прилежащата й бойна техника официално застъпи в балтийската държава през април 2025 година и се очаква да стане напълно оперативна като бойна единица догодина, с общ състав от 4800 войници и 200 цивилни служители, съобщава ДПА.

Разполагането на личен състав и бронетанкова техника на Бундесвера на литовска територия е историческо решение – това е "първият път, когато голямо германско военно формирование се установява за постоянно в чужбина“, припомня агенцията.

Церемонията по сливането

Церемонията по сливането на двете военни формирования се състоя в Каунас. "Пехотната бригада "Железен вълк“ на литовските въоръжени сили е предадела на 4 февруари знамената на многонационалната бойна група на НАТО на германската 45-а танкова бригада "Литва". "След девет години служба като част от литовско подразделение многонационалната бойна група на НАТО беше прехвърлена под командването и в състава на германската бригада", пише в сайта на литовската армия.

Това е ясен знак за единството на НАТО, решимостта на съюзниците и дългосрочния ангажимент към отбраната на Литва, отбелязва Министерството на отбраната на балтийската страна.

Многонационалната бойна група на НАТО в Литва досега

НАТО взе решение за разполагане на свои части на предни позиции на източния фланг на срещата на върха на Алианса във Варшава през 2016 година. Първите войски от новото подразделение на НАТО пристигнаха в Литва през 2017 г.

Групата е съставена от бойни роти с тежка техника, разузнавателна рота, подразделения за бойна поддръжка и команден състав. В случай на необходимост, обучение или заплаха многонационалната бойна група може да бъде подсилена с артилерия, противовъздушна отбрана, инженерни сили и друга подкрепа в кратки срокове.

Тежката военна техника, която премина обучение в Литва, включваше бойни танкове, бойни машини на пехотата (БМП), бронетранспортьори (БТР), самоходни артилерийски системи, бронирани евакуационни и разузнавателни машини, товарни и леки транспортни средства, отбелязва в своя сайт литовското Министерство на отбраната.

За какво изразходва Литва рекордния си военен бюджет

Литва отделя рекордните 4,79 милиарда евро от своя БВП за отбрана за настоящата 2026 година.

Средствата ще отидат предимно за разсрочено плащане на поръчаните по-рано верижни бойни машини на пехотата, танкове, артилерия и системи за противовъздушна отбрана – покупки, предназначени за оборудване на цяла военна дивизия. Останалите средства ще бъдат използвани за развитие на инфраструктурата, заплати на военнослужещи и цивилен персонал, както и за рутинни оперативни разходи, съобщи Литовското радио и телевизия.

Разходите за отбрана тази година възлизат на около 5,38% от БВП на Литва, което е рязко увеличение спрямо предишни години и най-високото ниво от възстановяването на независимостта през 1990 година.

Литва е поръчала 100 верижни бойни машини на пехотата "Марк Ай Ви (CV90 Mark IV) и планира да похарчи около 375 милиона евро за тях тази година. Също така ще продължи изплащането на траншовете и за 44 танка "Леопард“ (Leopard 2A8) – достатъчни за един батальон – като тази година по въпросната разплащателна схема са отпуснати около 350 милиона евро. За пълното им изплащане ще са необходими още няколкостотин милиона евро през следващите години.

Литва е поръчала и 30 допълнителни самоходни гаубици ЦЕЗАР (CAESAR), с което общият им брой на въоръжение в литовската армия ще достигне 48. Това ще направи Литва втора по брой оръдейни системи от този френски модел в света, посочва Литовското радио и телевизия. Очаква се тази година за тях да бъдат платени около 100 милиона евро. И тук има партньорство, като Франция инвестира 12 милиона евро в ремонтни цехове в Литва, както и за обучение, симулатори и резервни части.

Освен това литовските военните очакват доставки на 8 американски реактивни системи за залпов огън ХАЙМАРС (HIMARS), широко използвани от Украйна в съпротивата срещу руската инвазия, акцентира ЛРТ. Около 70 милиона евро ще бъдат платени на производители от САЩ тази година. Освен това приблизително 100 милиона евро ще бъдат отпуснати за четвърта система за противовъздушна отбрана със среден обсег НАСАМС (NASAMS).

Началникът на отбраната на Литва Вайкшнорас заяви, че страната очаква първите батареи HIMARS да пристигнат тази година.