Легендарният изпълнител, който вдъхнови Мадона и оформи визията ѝ на поп икона

Мадона често е обект на несправедливи критики, но трудно може да се отрече, че без нея съвременната поп музика едва ли щеше да изглежда така, както я познаваме днес. Разбира се, може да се спори дали днешният поп е в добро състояние, но подобни твърдения по-скоро издават носталгия и нежелание да се приеме еволюцията на жанра. Достатъчно е да се погледнат артисти като Били Айлиш и Оливия Родриго, за да стане ясно, че съвременните поп звезди не са толкова далеч от визията и амбициите на своите предшественици.

Вдъхновението на Мадона

Същото важи и за самата Мадона. Като една от малкото фигури, оформили модела на модерната поп суперзвезда, тя има ключова роля за превръщането на поп музиката не просто в устойчив, а в доминиращ културен феномен. През годините певицата никога не се е страхувала да експериментира, нито да провокира-от скандални сценични визии до смели интерпретации на религиозна символика във видеоклиповете си. Тези избори ясно показват готовността ѝ да разчупва правилата и да поема рискове отвъд самата музика.

Снимка: Getty Images

Много артисти са вървели по този път, но най-силното влияние върху Мадона идва от фигура, която тя самата определя като определяща за кариерата ѝ-Дейвид Боуи, пише списание „Far Out“.

Още: Тайното място на Мадона, което нарича "свой рай"

Още от края на 60-те години Боуи се утвърждава като уникален талант, способен да преминава през различни стилове-от глем и арт рок до електронна музика. Макар някои негови проекти да са приемани противоречиво, голяма част от творчеството му изглежда напълно естествено и органично-качество, което Мадона също успява да постигне в собствената си кариера.

Снимка: Getty Images

Дори когато не са в най-силната си форма, и двамата ясно показват какво търсят артистично, като не се страхуват да започнат отначало, когато даден експеримент не се увенчае с успех. След смъртта на Дейвид Боуи през 2016 г. Мадона беше сред първите, които отдадоха почит на легендарния музикант в социалните мрежи.

„Намирах го за изключително вдъхновяващ и новаторски. Уникален и провокативен. Истински гений. Музиката му винаги ме е вдъхновявала, но това да го видя на живо ме постави на пътешествие, което се надявам никога да не свърши. Снимките му днес са навсякъде в дома ми. Беше толкова елегантен, красив и изискан. Много преди времето си. Благодаря ти, Дейвид Боуи. Дължа ти много. Светът ще те помни“, написа тя.

Снимка: Getty Images

Още: Ще можем да влизаме в къщата от детството на Дейвид Боуи

Думите ѝ са емоционално свидетелство за рядък артистичен мащаб, а дългогодишната ѝ кариера показва, че Мадона е усвоила този подход към изкуството. Влиянието ѝ вече ясно се пренася и върху новото поколение-по същия начин, по който Дейвид Боуи беляза цели епохи със своята визия и смелост, пише БГНЕС.