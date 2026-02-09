Крал Чарлз III отменя визитата си в САЩ заради досиетата "Епстийн"

Крал Чарлз III обмисля да отмени планираното си посещение в САЩ след публикуването на документи на Министерството на правосъдието, свързани с Джефри Епстийн. Разкритията, които включват новопоявили се материали на Министерството на правосъдието и Конгреса, свързани с досиетата "Епстийн", подновиха вниманието към известни личности, които в миналото са имали връзки с опозорения финансист, починал в затвора през 2019 г. Според "Radar Online", моментът е разтревожил служителите на Бъкингамския дворец, които се опасяват, че подновената полемика може да доминира всяко появяване на монарха на американска земя.

Кралят обмисля пролетно посещение в САЩ, което да съвпадне с мероприятията по повод 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Разкритията по делото "Епстийн" обаче подновяват деликатни въпроси за кралското семейство. Неслучайно в последните часове стана ясно, че дори Кейт Мидълтън и принц Уилям са силно загрижени от информацията в досиетата "Епстийн" и категоричната им връзка с принц Андрю.

В центъра на притесненията на двореца е подновеното внимание към по-малкия брат на крал Чарлз, принц Андрю, чиято минала връзка с Джефри Епстийн продължава да хвърля дълга сянка върху кралското семейство. Последната публикация на документи предизвика нови призиви Андрю да бъде разпитан от американски законодатели, а това е перспектива, която тревожи висшите съветници.

Сега е най-лошият момент

Снимка: Getty Images

Кралски вътрешен източник заяви, че моментът едва ли би могъл да бъде по-лош. "Всяко появяване на публично място сега рискува да отвори отново въпроси, които дворецът иска да остави зад себе си. Последните документи правят посещението политически токсично", заяви източникът пред "Radar Online".

Нещата се усложняват още повече от паралелното разследване, пред което е изправен Доналд Тръмп, който също беше въвлечен в разговорите около Естийн, тъй като във Вашингтон се засилва натискът за по-голяма прозрачност.

Друг човек, запознат с вътрешните дискусии, предположи, че отмяната на пътуването няма да бъде разгледана като дипломатически срам при тези обстоятелства. "С разследването, което се натрупва едновременно върху Тръмп и Андрю, има реална загриженост, че посещението в САЩ ще бъде засенчено от първия ден. Дипломатически няма да бъде порицано, ако Чарлз го отмени сега", каза източникът.

Последните разкрития, свързани с Епстийн, подновиха дебатите, които мнозина в монархията се надяваха да са приключили, създавайки среда, в която всяко високопрофилно кралско участие може бързо да бъде отклонено от въпроси, които нямат отношение към дипломацията или церемониите, пише още "Marca".