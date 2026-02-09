От БФС категорични: Няма червен картон за Лудогорец (ВИДЕО)

Съдийската комисия към Българския футболен съюз продължи новата си поредица, в която анализира спорни съдийски отсъждания от мачове от елита. Този път бе ред на двубоите от 20-ия кръг на Първа лига, като най-значимият момент, свързан с битката за титлата, навярно бе в мача между Локомотив София и Лудогорец. Около 26-ата минута Ерик Маркус удари съперник без топка, като останаха съмнения за червен картон, но от БФС са категорични, че няма основания за изгонване на футболиста на "орлите".

Маркус рискува сериозно с удара срещу противниковия футболист, тъй като Лудогорец вече изоставаше в резултата. "Ерик Маркус (Лудогорец) удря без топка Иван Лагунджич (Локомотив). Драгомир Драганов следи атаката вдясно и не вижда ситуацията. Кадрите не убеждават, че има насилие, достатъчно за червен картон. Няма основание за промяна на решението", твърдят от Съдийската комисия към БФС.

След като Маркус не бе изгонен, през втората част Лудогорец успя да стигне до пълен обрат. Всъщност от Съдийската комисия признават за съдийска грешка, но в ущърб на Лудогорец - бившият футболист на "орлите", който сега се подвизава за Локомотив София, е трябвало да бъде изгонен. Иначе прави впечатление, че само три от общо осем ситуации са отсъдени правилно на терен.

Можете да видите детайлния анализ на Съдийската комисия във видеото по-долу:

