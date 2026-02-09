Разкритие: ФБР не открива трафик на жени за секс с влиятелни мъже по случая "Епстийн"

ФБР са прегледали подробно банковите документи и имейлите на Джефри Епстийн, претърсили са домовете му, прекарали са години в разпитване на жертвите му и проучване на връзките му с някои от най-влиятелните хора в света. И докато бяха събрани достатъчно доказателства, че покойният вече финансист е злоупотребявал сексуално с непълнолетни момичета, има оскъдни доказателства, че той е ръководел мрежа за трафик на жени, обслужваща влиятелни мъже, показва преглед на вътрешни документи на Министерството на правосъдието на САЩ, направен от Associated Press.

Видеоклиповете и снимките, иззети от домовете на Епстийн в Ню Йорк, Флорида и Вирджинските острови, не показват жертви, които са били малтретирани, нито уличават някой друг в престъпленията му, пише прокурор в служебна бележка от 2025 г.

Проверка на финансовите документи на осъдения сексуален престъпник, включително плащанията, които е направил на организации, свързани с влиятелни фигури в академичните среди, финансите и глобалната дипломация, не е установила връзка с престъпна дейност, се казва в друга вътрешна бележка от 2019 г.

Въпреки че една от жертвите на Епстийн публично заяви, че той я е „заемал“ на богатите си приятели, агентите не са могли да потвърдят това и не са открили други жертви, които да разказват подобна история, пише в документите.

Обобщавайки разследването в имейл от юли миналата година, агентите посочват, че „четири или пет“ обвинители на Епстийн твърдят, че други мъже или жени са ги подложили на сексуално насилие. Но нямало "достатъчно доказателства, за да бъдат повдигнати федерални обвинения срещу тези лица, така че случаите са били препратени към местните правоохранителни органи".

AP и други медийни организации все още преглеждат милиони страници документи, много от които преди това са били поверителни - те са част от файловете, публикувани наскоро от Министерството на правосъдието във Вашингтон. Възможно е тези записи да съдържат доказателства, пропуснати досега от разследващите.

Документите отпреди това, които включват полицейски доклади, бележки от разпити на ФБР и имейли на прокурори, дават най-ясната картина до момента на разследването, както и на въпроса защо американските власти в крайна сметка са решили да го прекратят без допълнителни обвинения.

Снимка: Getty Images

Десетки жертви

Разследването по случая „Епстийн“ започна през 2005 г., когато родителите на 14-годишно момиче съобщиха, че то е било сексуално малтретирано в дома на милионера в Палм Бийч, Флорида. Полицията идентифицира най-малко 35 момичета с подобни истории - Епстийн плащал на ученички от гимназията по 200 или 300 долара, за да му правят сексуални масажи.

След като ФБР се включи в разследването, федералните прокурори изготвиха обвинителни актове срещу Епстийн и негови лични асистенти, които са организирали посещенията на момичетата и плащанията. Вместо това обаче тогавашният прокурор на Маями Александър Акоста сключи спорна сделка, позволяваща на Епстийн да се признае за виновен по държавните обвинения за склоняване към проституция на непълнолетно момиче. Осъден на 18 месеца затвор, той беше освободен в средата на 2009 г.

През 2018 г. поредица от статии в Miami Herald за споразумението за признаване на вина подтикнаха федералните прокурори в Ню Йорк да разгледат отново обвиненията. Епстийн бе арестуван през юли 2019 г. Месец по-късно той почина в килията си, като официалната версия е самоубийство.

Година по-късно прокуратурата повдигна обвинение срещу дългогодишната довереница на Епстийн - Гилейн Максуел, като твърдеше, че тя е набирала няколко от жертвите му и понякога се е присъединявала към сексуалното малтретиране. Осъдена през 2021 г., тя излежава 20-годишна присъда.

Прокуратурата не успя да намери доказателства в подкрепа на най-сензационните твърдения

Бележките на прокуратурата, резюметата на делата и други документи, които са част от последната публикация на правосъдното министерство, свързана с Епстийн, показват, че агентите на ФБР и федералните прокурори усърдно са преследвали потенциални съучастници. Дори на пръв поглед странни и неразбираеми твърдения, подадени на горещите линии, са били разглеждани. Някои от твърденията не са могли да бъдат проверени, пишат разследващите.

През 2011 г. и отново през 2019 г. разследващите разпитали Вирджиния Робъртс Джуфре, която в съдебни дела и интервюта за медиите беше обвинила Епстийн, че е уреждал сексуални срещи с много мъже, включително загубилия вече титлите си британски принц Андрю. Разследващите заявиха, че са потвърдили, че Джуфре е била сексуално малтретирана от Епстийн, но други части от историята се оказват неясни.

Две други жертви на Епстийн, за които Джуфре твърдеше, че също са били „отдадени“ на влиятелни мъже, заявили пред разследващите, че не са имали подобен опит, пишат прокурорите във вътрешна бележка от 2019 г. „Никоя друга жертва не е описала, че е била изрично насочена от Максуел или Епстийн да се ангажира в сексуални дейности с други мъже“, се казва в бележката, цитирана от Associated Press.

Джуфре призна, че е написала частично измислени мемоари за времето, прекарано с Епстийн, съдържащи описания на събития, които не са се случили. Тя също така е давала противоречиви показания в интервюта с разследващите и „е участвала в непрекъснат поток от публични интервюта за своите твърдения, много от които са включвали сензационни, ако не и доказано неточни описания на нейните преживявания“, добавят разследващите. Тези неточности включват фалшиви разкази за нейните взаимодействия с ФБР.

Снимка: Getty Images

Въпреки това американските прокурори се опитали да организират интервю с Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Той отказал да се яви. Джуфре уреди споразумение по дело с принц Андрю, в което го беше обвинила в сексуално посегателство. В мемоарите си, публикувани след самоубийството й миналата година, Джуфре пише, че прокурорите й казали, че не я включват в делото срещу Максуел, защото не искали нейните твърдения да отвлекат вниманието на журито. Тя настояваше, че разказите й за трафика на жени към елитни мъже са верни.

Прокурорите твърдят, че снимките и видеоклиповете не уличават други лица

Разследващите са иззели множество видеоклипове и снимки от електронните устройства и домовете на Епстийн в Ню Йорк, Флорида и Американските Вирджински острови. Те са намерили компактдискове, хартиени фотографии и поне една видеокасета, съдържащи голи снимки на жени, някои от които изглеждали като непълнолетни. Едно от устройствата съдържало 15 до 20 снимки, изобразяващи комерсиален материал със сексуално малтретиране на деца – снимки, които - по думи на разследващите - Епстийн е намерил в интернет.

Нито един от видеоклиповете или снимките не показва жертви на Епстийн, подложени на сексуално насилие, нито един не показва мъже с голи жени и нито един не съдържа доказателства, които да замесват някой друг освен Епстийн и Максуел, пише в имейл до служители на ФБР миналата година тогавашният помощник-прокурор на САЩ Морин Коми. Ако такива бяха съществували, правителството „би проследило всяка следа, която биха дали“, добавя Коми. „Ние обаче не открихме такива видеоклипове".

Разследващите, които претърсили банковите документи на Епстийн, открили плащания към повече от 25 жени, които изглеждали като модели, но нямало доказателства, че той се е занимавал с проституция на жени за други мъже, пишат прокурорите.

Близките сътрудници на Епстийн не са обвинени

През 2019 г. прокуратурата обмислила възможността да повдигне обвинение срещу една от дългогодишните асистентки на Епстийн, но в крайна сметка решила да не го прави. Стигнала до заключението, че макар асистентката да е участвала в плащането на момичета за секс и да е знаела, че някои от тях са непълнолетни, самата тя е била жертва на сексуално насилие и манипулация от страна на Епстийн.

Разследващите проучили връзката на Епстийн с френския моден агент Жан-Люк Брунел, който някога е бил негов съдружник в агенция в САЩ и който е бил обвинен в отделно дело за сексуално насилие над жени в Европа. Брунел се самоуби в затвора, докато чакаше процес по обвинение в изнасилване във Франция: Сводничество и секс експлоатация: Българска следа в досиетата "Епстийн".

Прокурорите обмисляли също дали да повдигнат обвинение срещу една от приятелките на Епстийн, която е участвала в сексуални актове с някои от жертвите му. Разследващите разпитали приятелката, която по това време е била на възраст между 18 и 20 години, „но беше установено, че няма достатъчно доказателства“ - според резюме, предоставено на директора на ФБР Каш Пател през юли миналата година.

Няколко дни преди ареста на Епстийн през юли 2019 г. ФБР изработи стратегия за изпращане на агенти, които да връчат призовки от голямото жури на хора, близки до финансиста, включително неговите пилоти и дългогодишен бизнес клиент, търговския магнат Лес Уекснър. Адвокатите на Уекснър са заявили пред разследващите, че нито той, нито съпругата му са знаели за сексуалните простъпки на Епстийн. Джефри Епстийн е управлявал финансите на Уекснър, но адвокатите на двойката са заявили, че са прекъснали отношенията си с него през 2007 г., след като са разбрали, че ги е окрал.

Снимка: Getty Images

„Има ограничени доказателства за неговото участие“, пише агент на ФБР за Уекснър в имейл от 16 август 2019 г. В изявление пред AP юридическият представител на Уекснър заяви, че прокурорите са го информирали, че той „не е нито съучастник, нито обект на разследване в никакъв случай“, както и че Уекснър е сътрудничил на разследващите.

Прокурорите разгледали и показанията на жени, които заявили, че са правили масажи в дома на Епстийн на гости, които са се опитали да превърнат срещите в сексуални. Една жена обвинява инвеститора в частен капитал Леон Блек, че е инициирал сексуален контакт по време на масаж през 2011 или 2012 г., което я е накарало да избяга от стаята. Окръжната прокуратура на Манхатън проведе разследване, но не бяха повдигнати обвинения.

Адвокатът на Блек заяви, че той е платил на Епстийн за съвети по имуществено планиране и данъчни въпроси. Блек не е извършил неправомерни действия и не е знаел за престъпните дейности на Епстийн, добавя адвокатът. Делата, заведени от две жени, които обвиниха Блек в сексуално неправомерно поведение, бяха отхвърлени или оттеглени. Едно от тях все още е висящо.

Няма списък с клиенти

Главният прокурор Пам Бонди заяви пред Fox News през февруари 2025 г., че невижданият досега „списък с клиенти“ на Епстийн „в момента се намира на бюрото ми“. Няколко месеца по-късно тя заяви, че ФБР преглежда „десетки хиляди видеоклипове“ на финансиста „с деца или детска порнография“. Но агентите на ФБР пишат на своите началници, че списъкът с клиенти не съществува.

На 30 декември 2024 г., около три седмици преди президентът Джо Байдън да напусне поста си, тогавашният заместник-директор на ФБР Пол Абате се обърнал чрез подчинени с въпроса „дали досегашното ни разследване показва, че „списъкът с клиенти“, за който често се споменава в медиите, съществува или не“ - според имейл, обобщаващ запитването му. Ден по-късно служител на ФБР отговаря, че разследващият агент е потвърдил, че такъв списък не съществува.

На 19 февруари 2025 г., два дни преди появата на Бонди във Fox News, специален агент на ФБР пише: „Въпреки че медиите отразяват случая с Джефри Епстийн, позовавайки се на „списък с клиенти“, разследващите не са открили такъв списък в хода на разследването".

