От Сапарева баня до Милано/Кортина: Новото обещаващо лице на българския биатлон

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Валентина Димитрова ще вземе дебютно участие на Зимните олимпийски игри 2026. Младата надежда на българския биатлон поема към трасетата на Милано/Кортина с амбиции за максимално високо класиране, като ще се състезава в три дисциплини – 15 км индивидуално, 7.5 км индивидуално и 4х6 км женска щафета.

Валентина Димитрова дебютира на олимпийските трасета

Валентина Димитрова е едно от най-ярките имена в българския биатлон от последните години. Родена на 3 август 2003 г. в Сапарева баня, тя започва да тренира биатлон още едва 8-годишна, вдъхновена от своя приятелка. Още тогава се вижда, че пред нея се открива път към върховете на този изключително изискващ спорт.

През 2019 г. Валентина вече е част от националния отбор на България и започва да участва в международни състезания. Първите ѝ изяви са на Световното първенство за девойки и с всяка следваща година тя се утвърждава като стабилен и надежден състезател. През август 2024 г. тя става шампионка на Световното първенство по летен биатлон в Естония, като печели златото в преследването на 7,5 км. Един от най-забележителните моменти в кариерата ѝ идва през януари 2025 г. на Европейското първенство за младежи и девойки в Алтенберг, Германия. Там Валентина печели златния медал в индивидуалния старт на 12,5 км. Това е моментът, който я утвърждава като една от най-перспективните български биатлонистки.

Валентина вече участва и в етапи от Световната купа, като през сезона 2025–2026 г. завършва 24-а в спринта на 7,5 км в Йостерсунд, постижение, което ѝ носи международно признание и нови точки за класирането. Стабилната техника на ски бягане и точната стрелба под напрежение я правят ценен състезател за българския национален тим.

През февруари на миналата година Димитрова и Тодев останаха на крачка от топ 10 в единичната смесена щафета на Световното първенство по биатлон в Ленцерхайде. И двамата родни биатлонисти ще вземат участие на Олимпиадата в Милано/Кортина, а къде и кога ще могат да бъдат наблюдавани те и останалите български биатлонисти ще разберете от линка.

Автор: Кристин Попова

