Биатлонистът от Чепеларе с нестихваща амбиция, който ще гони личен връх в Милано/Кортина

"Българските олимпийци в Милано/Кортина" е спортна поредица на Actualno.com, в която представяме спортистите на България на Зимните олимпийски игри 2026.

Антон Синапов ще направи трети опит за високо класиране в биатлона на зимна олимпиада след участията му в Пьонгчанг през 2018 и в Пекин през 2022 година. Сега Синапов взима участие и в Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, където заедно с останалите ни 7 представители ще се опита да се доближи до успехите на най-добрите в българския биатлон – Екатерина Дафовска и Ирина Никулчина.

Антон Синапов с трето участие на зимни олимпийски игри

Антон Синапов е сред най-опитните и стабилни български биатлонисти през последното десетилетие. Роден на 1 септември 1993 г. в Чепеларе, той започва спортната си кариера като състезател по ски бягане, преди да насочи усилията си към биатлона.

През 2011 г. Синапов дебютира в националния отбор по биатлон. Първите му международни участия са на юношески първенства, но скоро започва да се състезава редовно на високо ниво в Световни купи и на Световни първенства. Стабилността и прецизната му стрелба бързо го утвърждават като един от водещите български състезатели в този спорт.

Антон взима участие в две Зимни олимпиади преди тазгодишната в Милано/Кортина. В Пьонгчанг 2018 завършва на 71-во място в индивидуалния старт, като участва и в спринта и преследването. В Пекин 2022 заема 85-о място в индивидуалната дисциплина.

„Това ще е моята трета олимпиада, вече имам опит и се надявам да покажа най-доброто от себе си, защото последните 2-3 години тренирах изключително много. Това за мен ще бъде като една награда, ако успея да покажа възможностите си на 100%”, каза Антон Синапов в интервю за „24 часа”.

Антон Синапов има множество силни класирания на Световни първенства и в Световната купа. Най-добрият му индивидуален резултат на Световно първенство е в Хохфилцен през 2017 година – 11-то място в спринта. Той участва редовно в етапите на Световната купа с класирания в Топ 50 в няколко старта.

Той е известен със стабилното си каране на ски и способността да стреля под напрежение – умения, които го правят ценен участник в преследванията и щафетите на Световната купа. Част е от българския национален отбор повече от десетилетие и е сред лидерите както в индивидуалните дисциплини, така и в щафетите.

„Олимпиадата е едно по-различно състезание. Естествено всеки идва да се бори на 100%, да покаже най-доброто от себе си. Всеки мечтае и иска да вземе медал на такъв голям форум. Това е много по-различно, защото напрежението е огромно. Със сигурност има шансове за медал. Знаете в последните години зимните спортове в България показаха огромен прогрес и огромен напредък във всички дисциплини, не само в биатлона и в алпийския сноуборд, в алпийските ски и в ски скока – всички зимни спортове имат огромен потенциал. Мисля, че, ако всеки успее да се събере и концентрира, това е реалистично и възможно. Естествено, късмет да има в деня на състезанието“, сподели Синапов пред „Труд”.

В щафетата в Хохфилцен от Световната купа през 2024 г. родните ни биатлонисти – Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев – останаха на крачка от топ 10, завършвайки на 11-о място. Четиримата ще представят България и на тазгодишната зимна олимпиада, като ще се състезават както индивидуално, така и в 4х7.5 км мъжка щафета.

Антон Синапов и останалите биатлонисти от българския тим ще вземат участие на индивидуалната дисциплина за мъже 20 км на 10 февруари от 14:25 часа. Състезанието ще бъде излъчването по БНТ 1, а ето от тук можете да видите пълната ТВ програма на българските спортисти в Милано/Кортина.

Автор: Кристин Попова

