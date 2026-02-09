Вижте кадрите от хижа "Петрохан", които МВР разпространи (ВИДЕО)

Запис от охранителна камера от 1 февруари документира последните моменти на Ивайло Калушев с групата, отседнала в хижа "Петрохан". На кадрите се вижда как той се сбогува с останалите, след което напуска района заедно с още двама души.

Другите трима мъже остават в хижата. На видеото се чува как и те си казват довиждане с репликата "За мен беше чест", произнесена със смях. Това са Дечо Василев (45 г.), Ивайло Иванов (49 г.) и Пламен Статев (51 г.), които на 2 февруари бяха открити мъртви в близост до хижата.

Кадрите бяха показани по време на съвместен брифинг на прокуратурата и МВР и коментирани от директора на криминална полиция Ангел Папалезов. Още: От ПП-ДБ настояват ДАНС да разсекрети документи по случая "Петрохан"

Записите

Става дума за три записа от една и съща камера. Първият е от 10:08 ч и показва кемпера на Калушев и сбогуването между членовете на групата. Вторият е от 16:21 ч, когато се чува краткият разговор между Василев, Иванов и Статев. Последният запис е от 20:44 ч, вече в тъмната част на денонощието, и на него се виждат трима души, които влизат в хижата. Вляво в кадъра е паркиран джип със запалени фарове.

Беше съобщено, че по случая "Петрохан", както и по разследването за откритите вчера под Околчица още три тела - на Ивайло Калушев (49 г.), Николай Златков (22 г.) и 15-годишния Александър Макулев - основната работна версия е убийство, последвано от самоубийство, или самоубийство.

Още: "Това не е убийство, а чистка": Теориите за случая "Петрохан" не стихват