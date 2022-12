Великобритания изпраща нов комплект за разминиране и анти-експлозиви на Украйна

"През последните няколко дни Украйна претърпя една от най-тежките вълни от ракетни удари. Украинците остават невъзмутими. Обединеното кралство от своя страна ще продължи да им предоставя подкрепа, за да се защитават. Днес обявяваме нов комплект за разминиране и анти-експлозиви", написа още той.

Over the last few days Ukraine has suffered one of the worst waves of missile strikes.



Ukrainians remain undeterred. The UK in turn will continue to provide them with support to defend themselves.



Today, we’re announcing new demining and anti-explosives kit. https://t.co/wwnyQtOMTr