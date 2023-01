ВИДЕО от Бахмут: Четирима украински войници елиминират 15 руснаци и пленяват още шестима

Историята беше разказана преди денонощие от Юри Бутусов – украински журналист, който предава директно от Соледар. Тогава той каза, че има и видеокадри, които я потвърждават. Сега тези видеокадри вече са публикувани в един от верифицираните украински профили в Twitter, които следят войната в Украйна.

Случаят е от Бахмут. Украинските войници са от тактическата група "Адам". Видеокадрите са с предупреждение, затова и е по-добре потребителят, който иска да ги види, да влезе в профила си в Twitter.

Warning: Very explicit video.



Bakhmut, four soldiers of the Ukrainian SOF with the help of a night drone listen to the commander of the tactical group "Adam", throw grenades and finish off at point-blank range a whole unit of Russian soldiers - 15 killed and 6 prisoners. pic.twitter.com/niPh0m8WkN