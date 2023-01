Руското военно министерство отрече изявленията на Пригожин за превземането на Соледар

Според изявлението на говорителя на руското военно министерство Игор Конашенков руските военни са блокирали Соледар от север и юг, в града се сражават десантни отряди, а руските ВВС нанасят удари по опорни пунктове на украинските войски. По думите му украинците са загубили 80 свои военнослужещи, един танк, три бойни бронирани машини и две автомобила - всичко това след като руските сили са поразили, според него, части от 61-ва механизирана и 17-та танкова бригада на Въоръжените сили на Украйна. Съобщението е публикувано и в официалния телеграм канал на руското военно министерство.

Припомняме, че късно снощи Пригожин обяви, че неговите наемници са овладели цялата територия на Соледар. „Още веднъж искам да подчертая, че в щурма на Соледар не са участвали никакви други подразделения освен бойците на ЧВК „Вагнер“, изтъкна Пригожин. ОЩЕ: Пригожин внушава, че Соледар е превзет. Украинците го опровергават (СНИМКИ и ВИДЕО) Впрочем по повод публикуваните като "доказателство" снимки от Пригожин OSINT анализаторът Деф Мон отбеляза, че кадрите вероятно са направени в гипсови пещери във Владимировка, но не и в Соледар.

