Военната стратегия на Русия: Украйна очаква нов опит за атака на Киев, Лондон доставя нови оръжия

По думите му, руснаците категорично са си мислили, че за 3 дни ще постигнат победа и ще превземат Киев. Той посочи, че легендите за непобедимата руска армия са само легенди: "Никой не бива да се страхува от руската армия, чийто героичен образ беше изграден в Тик-Ток и други социални мрежи. Тяхната многочисленост е най-голямото им предимство. Истината е, че това е армия от престъпници, която изнасилва жени и деца, която краде килими и перални", заяви генерал Буданов. И изрично заяви, че в някои части на руската армия до 80% от личния състав вече не иска да се бие.

⚡️ Ukraine's General Staff: More than 80% of Russian troops in some units refuse to fight.



Russian commanders reportedly refuse to accept applications for the dismissal of military personnel, even from those whose contracts have already expired.