Време за равносметки от фронта в Украйна (ВИДЕО)

(КАРТА) При Авдеевка геолокализирани видеокадри от 11 ноември показват, че украинците са напреднали южно от път Е50 (град Донецк – Янакиево). Кадрите са на руска бомбардировка по нови украински позиции, а за последното денонощие няма никакви потвърдени промени на позиции в полза на руснаците, пише в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната):

#UkraineRussiaWar

🌐 Place: #Avdiivka

🕰 Date: ~10.11.2023

📌 Coordinates: 48.106531, 37.774993

📝 Description: The Russian military successfully attacked the positions of the Ukrainian Armed Forces in the Avdiivka area.



🖥 id: 11112023.1353

✉️source: https://t.co/U8gw8eGYoI pic.twitter.com/p8rdtKv3oh — Military Summary (@MilitarySummary) November 11, 2023

Същевременно, в сутрешния си обзор популярният руски военен телеграм канал "Рибар", който е основан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, настоява как руснаците "развиват настъпление в източните покрайнини" на Степово (руснаците наричат селото Петровско). То се намира на 3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка. Само че украинците са категорични, че достигналите покрайнините на селото руснаци са било отблъснати на предишните си позиции, а извън "Рибар" никой друг руски военен телеграм канал не се хвали с успех на север. Досега не са се появили и никакви геолокализирани кадри на присъствие на руски войници в която и да е част на Степово – селото е много важно, защото заедно с коксовия завод е предмостие за пробив от север в отбраната на Авдеевка. Украинският генщаб докладва за 17 отбити руски пехотни атаки при Авдеевка за изминалото денонощие:

Accumulation of damaged/destroyed Russian BMPs on Avdiivka front, video by the 53rd Brigadehttps://t.co/kxGs3TKwOO pic.twitter.com/g2lhixEx9I — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 11, 2023

Друга промяна на фронта – в посока Угледар, при Николско (3 километра югоизточно от Угледар), има лек украински напредък. Това личи от геолокализирани видеокадри на руски обстрел срещу нови украински позиции в района – от 10 ноември. За 12-ти ноември украинският генщаб съобщи за 11 отбити руски пехотни атаки в направлението към Угледар – вече е ясно защо, като отговор на украинските постижения:

#UkraineRussiaWar

🌐 Place: #Mykilske

🕰 Date: ~10.11.2023

📌 Coordinates: 47.777911, 37.330865

📝 Description: The Russian military is attacking positions of the Ukrainian Armed Forces near Mykilske.



🖥 id: 11112023.1410

✉️source: https://t.co/uN5kZOGV9P pic.twitter.com/gjTab1Hvw2 — Military Summary (@MilitarySummary) November 11, 2023

При източния бряг на Днепър има геолокализирани кадри на украински удар с дрон в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от Днепър), което подсказва, че украинците здраво са се укрепили там. Това го признава и "Рибар" в цитирания по-горе обзор, но Семьон Пегов добавя, че при Пойма и Песчановка (10-15 километра източно от Херсон и 3-4 километра източно от Днепър) украинското присъствие било "спорадично". Крайната цел на украинците, според редица руски военни блогъри, е да бъде нарушена и прекъсната руската логистика от Крим и окупираната част на Херсонска област към Запорожието:

Същевременно, в западната част на Запорожието руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише в сутрешния си обзор, че украинците методично опитват да вземат инициативата, при това по фланговете. Атаките са към Ровно и Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Но северно от Копани (6 километра северозападно от Работино, 10 километра южно от Орехов), както и между Работино и Новопокроповка (13 километра южно от Орехов) руснаците са си върнали някои позиции в огромната мрежа от окопи – има геолокализирани видеокадри, които обаче са по-стари и сега пак има нов украински натиск:

Unpleasant situation for ru worms



47.489615,35.743230 pic.twitter.com/e29wUQg4Mh — IgorGirkin (@GirkinGirkin) November 12, 2023

На изток, при Бахмут промени няма – казва го Семьон Пегов, а "Рибар" настоява, че руснаците стигнали и контролират източните покрайнини на Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и се водели боеве за високия терен. Това обаче каналът казва във втори пореден обзор. А украинският генщаб изрично посочва, че има руски щурмови действия точно в източната част на Клещеевка, но там и още при Андеевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), както и при Дъбово-Васильовка (8 километра северозападно от Бахмут) са отбити общо 10 руски пехотни атаки.

(КАРТА) В направлението към Купянск и линията Сватово – Кремена има потвърден с геолокализирани видеокадри руски напредък от 12 ноември западно от Сергеевка (13 километра западно от Сватово). Става въпрос за обстрел по руски войници. В основните точки на боевете (Синковка, Петропавловка и Ивановка за Купянск, както и Стелмаховка и Надя западно от Сватово) обаче няма никаква промяна:

Бригада "Сталевий кордон" обстрілює російську піхоту з МК-19 та мінометів на південний захід від Сергіївки, Луганська область.



Location: SW of Serhiivka, Luhansk Oblast, Ukraine

49.361266, 37.950044@GeoConfirmed @UAControlMap https://t.co/dgA766UkYc pic.twitter.com/Uti1PHjYOR — EjShahid (@EjShahid) November 12, 2023

ОЩЕ: 19 вагона на парчета извън релсите: Руснаците разследват диверсия (ВИДЕО)

Равносметка

По данни на украинското министерство на електронното управление и цифровите технологии, през тази година флотът от морски дронове на Украйна е поразил 8 руски военни кораба – фрегата "Адмирал Макаров", миночистач "Иван Голубец", разузнавателен кораб "Иван Хурс", "Сергей Котов", плавателен съд за превоз на петрол за Руския черноморски флот "Нефтен маяк", десантния кораб "Новоросийск", както и десантни катери клас "Акула" и "Серна".

ОЩЕ: Украйна в НАТО: Конкретна идея. Германия удвоява военната помощ за Киев (ВИДЕО)