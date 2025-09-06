Вучич обвини и евродепутати за ескалацията: Европейски боклуци. Ни най-малко не се страхувам (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич заяви в ранните часове на днешния ден, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени. Това предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА. Изявлението дойде след снощния голям сблъсък, при който сръбската полиция брутално се намеси срещу протестиращите месеци наред срещу Вучич и режима му - Още: Бой, шокови гранати и сълзотворен газ: Тежки сблъсъци между протестиращи и полиция в Сърбия (ВИДЕО)

This is Serbian brutal police going after people who want democracy in their country!



Vucic is Lukashenko 2.0. pic.twitter.com/hNpCkj542g — Ivana Stradner (@ivanastradner) September 6, 2025

Вучич мисли да не пуска властта докрай

"Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава", каза Вучич в извънредно изявление след безредиците, които избухнаха късно вечерта на 5 септември по време на антиправителствен протест в северния сръбски град Нови Сад.

Вучич де факто директно внуши, че ЕС стои зад протестите. "Европейските боклуци, които идват да унищожат нашата страна, ще бъдат съдени според нашите закони":

Dear EU,



How much longer will it take for you to understand the language of President Vučić and realize you are backing the wrong player? Supporting violence and corruption means complicity. Tonight, Vučić said: “The European scum who came to destroy our country will be… pic.twitter.com/nHbautBTkr — Kreni-Promeni (@KPromeni) September 5, 2025

"Някои, заедно с някои евродепутати, се опитаха да застрашат стабилността на държавата. С маски на лицата си искаха на всяка цена да окупират сградата на Философския факултет в Нови Сад и не успяха", каза Вучич.

Сръбският държавен глава обяви, че по време на сблъсъците 11 полицаи са ранени, а няколко души са арестувани, говорейки от оперативния щаб в сръбското министерство на вътрешните работи в Белград. "Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят", добави Вучич.

Той определи, че на протеста в Нови Сад тази вечер е имало максимум 7020 души, докато в останалата част на Сърбия на протестите е имало 2300 души, добавяйки, че другите протести с изключение на този в Нови Сад са преминали добре. "Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!", уточни сръбският президент по адрес на евродепутатите.

Vucic is a dictator.



Support the people of Serbia!pic.twitter.com/G7UHGCyeKj — Foreign policy (@ForeignpolicyWB) September 5, 2025

Присъствието на евродепути на протеста в Нови Сад бе осъдено и от председателя на Скупщината Ана Бърнабич и председателя на управляващата Сръбска прогресивна партия и бивш премиер Милош Вучевич. В Сърбия от 10 месеца се организират масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха при срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.

