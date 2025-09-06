Войната в Украйна:

Вучич обвини и евродепутати за ескалацията: Европейски боклуци. Ни най-малко не се страхувам (ВИДЕО)

06 септември 2025, 07:33 часа 321 прочитания 0 коментара
Вучич обвини и евродепутати за ескалацията: Европейски боклуци. Ни най-малко не се страхувам (ВИДЕО)

Сръбският президент Александър Вучич заяви в ранните часове на днешния ден, че държавата ще се намеси и няма да позволи институциите да бъдат унищожавани, разрушавани и палени. Това предаде сръбската национална телевизия РТС, цитирана от БТА. Изявлението дойде след снощния голям сблъсък, при който сръбската полиция брутално се намеси срещу протестиращите месеци наред срещу Вучич и режима му - Още: Бой, шокови гранати и сълзотворен газ: Тежки сблъсъци между протестиращи и полиция в Сърбия (ВИДЕО)

"Хората в Сърбия трябва да знаят, че държавата е по-силна от всеки друг. Така беше днес, така ще бъде утре, така ще бъде винаги. Държавата Сърбия е силна държава, сериозна държава и отговорна държава", каза Вучич в извънредно изявление след безредиците, които избухнаха късно вечерта на 5 септември по време на антиправителствен протест в северния сръбски град Нови Сад.

Вучич де факто директно внуши, че ЕС стои зад протестите. "Европейските боклуци, които идват да унищожат нашата страна, ще бъдат съдени според нашите закони":

"Някои, заедно с някои евродепутати, се опитаха да застрашат стабилността на държавата. С маски на лицата си искаха на всяка цена да окупират сградата на Философския факултет в Нови Сад и не успяха", каза Вучич.

Сръбският държавен глава обяви, че по време на сблъсъците 11 полицаи са ранени, а няколко души са арестувани, говорейки от оперативния щаб в сръбското министерство на вътрешните работи в Белград. "Имаше директни призиви в социалните мрежи за линчуване и насилие срещу държавни органи. Това са обикновени страхливци, които нападат хора, които просто си вършат работата. И никога няма да спечелят", добави Вучич.

Той определи, че на протеста в Нови Сад тази вечер е имало максимум 7020 души, докато в останалата част на Сърбия на протестите е имало 2300 души, добавяйки, че другите протести с изключение на този в Нови Сад са преминали добре. "Вървете да разрушавате страната си, не разрушавайте Сърбия. Мислите ли, че се страхувам от вас? Ни най-малко!", уточни сръбският президент по адрес на евродепутатите.

Присъствието на евродепути на протеста в Нови Сад бе осъдено и от председателя на Скупщината Ана Бърнабич и председателя на управляващата Сръбска прогресивна партия и бивш премиер Милош Вучевич. В Сърбия от 10 месеца се организират масови антиправитествени протести, оглавени от студенти, с искане за свикване на предсрочни избори и наказания за виновните за смъртта на 16 души, които загинаха при срутване на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
