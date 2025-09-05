Вучич се оплакал на фон дер Лайен от протестите срещу него?

На 21 август сръбският президент Александър Вучич е изпратил писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което предупреждава за нарастващите безредици в Сърбия. Това съобщават сръбски медии, като се позовават на N1 Slovenija.

В писмото Вучич заявява, че през последните 9 месеца са се провели над 23 000 нерегистрирани събирания, започнали като студентски протести, но „ескалирали в блокади и инциденти с насилие, водени от екстремистки групи”. По думите му те са нарушили ежедневието и са навредили на икономиката. Вучич подчертава, че полицията е действала сдържано. В писмото той още обвинява медии и неправителствени организации в разпространение на дезинформация.

Предупреждения за опасността от гражданска война

Че ескалацията в страната ескалира предупреди наскоро и топ тенисистът Новак Джокович. "Ние се намираме буквално на ръба на гражданската война. Надявам се ситуацията да се успокои малко, но няма признаци за това." Това каза сръбската тенис звездата по повод масовите протести срещу режима на президента Александър Вучич. Ноле изрази дълбоката си загриженост относно ескалиращите безредици в Сърбия.

По време на пресконференция преди началото на турнира US Open, Джокович заяви, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта в второстепенна грижа за много граждани. По повод преместването на турнира ATP, който първоначално беше планиран в Белград, а сега ще се проведе от 2 до 8 ноември в Атина, в закритата баскетболна зала OAKA Джокович каза следното:

"Всичко, което мога да кажа, е, че не искахме да преместваме турнира, но за съжаление, така стоят нещата." Той похвали гръцките домакини, отбелязвайки ентусиазма им и нарастващата популярност на тениса в Гърция благодарение на играчи като Стефанос Циципас и Мария Сакари.

Протестите

Във формален повод за протестите се превърна срутването на козирка на гарата в Нови сад. При инцидента, станал на 1 ноември 2024 година, загинаха 16 души, а много други бяха ранени. Оттогава Сърбия се тресе от антиправителствени протести.

