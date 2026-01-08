Вълна от критики: Берлин без ток, кметът – играе тенис

Кметът на Берлин Кай Вегнер се сблъска с вълна от критики, след като разкри, че е играл тенис по време на най-голямото прекъсване на електрозахранването в града от десетилетия, съобщи ДПА. Аварията, причинена от предполагаем палеж на електропреносно съоръжение в югозападната част на града, остави около 100 000 жители без ток, отопление и телефонна връзка в събота, което принуди властите да открият спешни приюти за засегнатите.

Да "прочисти съзнанието си"

Вегнер, който е член на консервативния Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц, каза пред "Велт ТВ", че е играл тенис около час следобед, за да "прочисти съзнанието си", като през това време е оставал на разположение по телефона. По думите му веднага след това се е прибрал и е продължил да координира реакцията.

Според канцеларията му той е провеждал разговори с федералните и градските власти за организиране на помощ и е посочил, че ангажираността му е допринесла за ускоряване на мерките, включително чрез подкрепа от германската армия.

Първоначално прекъсването засегна 45 000 домакинства и 2200 търговски обекта, при температури под нулата в заснежената столица. Властите постепенно възстановиха електрозахранването в рамките на пет дни.

Признанието на Вегнер предизвика критики от опозиционни политици и коментатори, според които то създава впечатление, че е отсъствал по време на голяма криза. Някои призоваха за оставката му, а други заявиха, че случаят може да се превърне в тема за предизборни атаки преди вота за местния парламент на Берлин през септември.

Вегнер отказа да отговори пряко на призивите да подаде оставка, като заяви, че не може да контролира какво говори опозицията.

Кметът беше критикуван и за това, че не е посетил засегнатите квартали в събота, а вместо това е работил от дома си и от канцеларията си и е отишъл на място едва в неделя. Вегнер защити решението си с аргумента, че слабият интернет и мобилният сигнал в зоната без ток биха направили невъзможно координирането на помощта на място.

Наблюдатели отбелязаха, че кметът е пропуснал възможност да демонстрира лидерство чрез символично присъствие на терен, както други политически фигури в Германия са правили при предишни кризи.