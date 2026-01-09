"Трагедия": Джей ди Ванс се застъпи за служителя, застрелял жена в Минеаполис

По-малко от 24 часа след като федерален имиграционен служител застреля 37-годишна майка в Минеаполис, вицепрезидентът на САЩ Джей ди Ванс ce застъпи за замесения офицер, обвини убитата жена и заяви, че инцидентът трябва да бъде политически тест преди междинните избори през 2026 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА. В Белия дом Ванс нарече случилото се "трагедия", но се изказа в защита на служителя, който беше сред 2000-те федерални служители, изпратени от администрацията на Тръмп в района на Минеаполис тази седмица.

"Сигурен съм, че тя е нарушила закона"

Вицепрезидентът използва и социалните мрежи, за да постави под въпрос готовността на политиците от Демократическата партия да подкрепят правоприлагащите органи, което е ясен партиен ход от страна на човек, широко считан за потенциален кандидат за президентските избори след две години.

Стрелбата в сряда беше заснета в няколко видеоклипа, публикувани онлайн, което предизвика бурни и противоречиви коментари за това как служител на Американската имиграционна и митническа служба е реагирал на действията на шофьорката, която беше убита.

В началото американският президент Доналд Тръмп също публикува подкрепата си за федералния агент и обвини шофьорката, но внезапно Белият дом обяви, че Ванс ще отговори на въпроси на репортерите.

"Атакувайте мен, атакувайте президента на Съединените щати. Не атакувайте нашите правоприлагащи органи", каза Ванс.

Починалата беше идентифицирана като Рене Никол Гуд, американска гражданка.

След като изгледа видеозаписите, Ванс обвини единствено шофьорката. "Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс, когато репортер го попита за анализа му. "Сигурен съм, че служителят е имал всички основания да смята, че е изложен на сериозна опасност от нараняване или дори за живота си", добави той.