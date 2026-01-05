Кабинетът подаде оставка:

Крайнолеви екстремисти поеха отговорност за спирането на тока в Берлин (ВИДЕО)

Крайнолява активистка група в Германия пое отговорност за палеж, който остави десетки хиляди домове, болници и предприятия в столицата Берлин без ток при температури около нулата. Vulkangruppe направи изявление, в което заяви, че мишена на акцията е била икономиката, базирана на изкопаеми горива, а не прекъсване на електрозахранването. Възстановяването на тока за всички клиенти се очаква да стане в четвъртък, 8 януари, като някои училища ще бъдат затворени в началото на тази седмица.

В събота сутринта бяха забелязани няколко горящи кабела на мост в близост до електроцентрала в югозападната част на Берлин. Пожарът беше бързо потушен, но около 45 000 домакинства и 2200 предприятия останаха без електроенергия. Министърът на икономиката на провинцията заяви пред германските медии, че щетите са причинени от запалителни устройства.

Кметът на Берлин осъди атаката, като обвини „подозирани леви екстремисти“ в умишлено застрашаване на човешки животи, особено на пациенти в болници.

Болниците и социалните заведения са получили аварийни генератори, съобщиха официални представители. Мерките включваха прехвърляне на лица от социални заведения и хора, нуждаещи се от грижи в домовете си, от засегнатата зона към социални заведения с наличен капацитет. В някои болници електрозахранването бе възстановено до неделя.

Към неделя следобед около 10 000 домакинства и 300 предприятия бяха свързани отново към електропреносната мрежа.

Някои училища, които трябваше да отворят отново в понеделник след коледните празници, ще останат затворени.

Vulkangruppe стои зад саботажа

В своето изявление Vulkangruppe се извини на по-малко заможните жители, засегнати от прекъсванията на тока, но заяви, че има по-малко съчувствие към „многото собственици на вили“. Vulkangruppe пише, че целта ѝ е била „да спре тока за управляващата класа“.

Групата осъжда „алчността за енергия“, произвеждана от изкопаеми горива с високи емисии. Палежът е описан като „действие в обществен интерес“ и „акт на самозащита и международна солидарност с всички, които защитават Земята и живота“.

Добавя се, че центровете за данни, използвани за изкуствен интелект, увеличават енергийните разходи и създават нови рискове за обществото. "Технологичните корпорации са в ръцете на хора с власт, която ние им даваме. Един ден ще седим пред ярки екрани или мъртви машини, докато умираме от жажда и глад", гласи изявлението.

Полицията заяви пред агенция AFP, че счита изявлението за „правдоподобно“, докато продължава разследването.

Vulkangruppe по-рано пое отговорност за предполагаем палеж, който спря производството в автомобилния завод на Tesla в Берлин през 2024 г., припомня BBC.

Германската служба за вътрешно разузнаване вече е отчитала поредица от атаки срещу регионалната електропреносна мрежа, извършени от Vulkangruppe. Групата е класифицирана като крайнолява екстремистка организация.

