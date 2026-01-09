За съдбата на Венецуела: Тръмп обяви кога ще се види с Мачадо (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лидерът на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон следващата седмица, съобщи Ройтерс.По време на интервю за Фокс Нюз Тръмп бе попитан дали планира да се срещне с Мачадо след ударите на САЩ срещу Венецуела, които доведоха до залавянето на президента Николас Мадуро. "Ами, разбирам, че тя идва следващата седмица и с нетърпение очаквам да я поздравя", отговори Тръмп.

PRESIDENT TRUMP: “We took Maduro — amazingly, nobody was killed. We didn’t lose a soldier."



"A couple of very brave helicopter pilots were wounded pretty badly, but they're good. They're in good shape."



"We went right into the middle of a fort. Who would think you could do that… pic.twitter.com/j5pPQkcrfB — Fox News (@FoxNews) January 9, 2026

Мария Корина Мачадо, нобелова лауреатка за мир за миналата година и венецуелска опозиционна лидерка, заяви, че предвижда да се върне в родината си възможно най-скоро. Тя подчерта това в интервю за Fox News, но без да казва къде се намира сега. Тя успя да напусне тайно Венецуела и да отиде в Осло през декември, където се проведе церемонията по връчване на нобеловата награда за мир, за която тя обаче тогава закъсня.

President Trump says Cuba can’t survive without Venezuelan oil:



Hannity: Can Cuba survive without Venezuelan oil?

Trump: No. Cuba totally relies on Venezuela for money and oil, and they give Venezuela protection. That was always the deal. pic.twitter.com/Hfwo88DtUB — Sean Hannity 🇺🇸 (@seanhannity) January 9, 2026

В интервюто за американската медия Мачадо разкритикува остро Делси Родригес, вицепрезидентката на Венецуела, която положи клетва като временен лидер на страната. Според Мачадо, Родрикес е един от основните архитекти на мъченията, за които се смята, че е отговорно венецуелското правителство.

Доналд Тръмп още в събота отхвърли възможността Мачадо да оглави Венецуела на мястото на Николас Мадуро, като каза, че тя не се ползва нито с подкрепа, нито с уважение в страната си.

