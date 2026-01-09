Загинали след поредния руски въздушен удар в Киев, включително лекар (ВИДЕО)

Украинската столица Киев е поразена както от далекобойни руски дронове, така и от руски ракети. Към момента има 4 загинали, 19 души са ранени, като 14 от тях са приети в болница. На останалите е оказана помощ на място. Сред загиналите е един лекар. Четирима медицински работници са ранени - това уточнява в официалния си канал в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко.

"Има щети по критична инфраструктура. В някои райони на града има прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването", добавя той.

В Дарницки район дрон се е разбил в двора на жилищна сграда. Едноетажен магазин наблизо и прозорците на девететажна жилищна сграда, разположена наблизо, са частично повредени. Също така, в резултат на паднали отломки от дронове, е възникнал пожар в две жилищни сгради и гаражи.

В Деснянски район е възникнал пожар, когато дрон е ударил в покрива на 18-етажна жилищна сграда. Пожар е възникнал и в 5-етажна жилищна сграда. Освен това, има щети по търговски център и санаториум.

В район "Днепър" отломки от дрон паднаха върху покрива на едноетажна нежилищна сграда. Също така, в резултат на падащи отломки от безпилотни летателни апарати, е възникнал пожар в 16-етажна и девететажна жилищна сграда. Взривна вълна частично е разрушила покрива на триетажна жилищна сграда. Отломки от дрон са паднали върху детска площадка в двора на жилищна сграда и близо до трамвайно депо.

В Печорския район, в резултат на падащи отломки от дронове, фасадата на девететажна жилищна сграда е частично разрушена. Повредена е и нежилищна многоетажна сграда, завършва обобщението на Кличко.

