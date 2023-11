Вълните заливат Сочи: 7 метра морски ужас (ВИДЕО)

Според информация в контролираната от Кремъл руска държавна информационна агенция ТАСС, тялото на загиналия е намерено и се установява самоличността му.

Отново съгласно информация на ТАСС, предстои влошаване на времето освен в Краснодарския край, където е Сочи, още в Ставрополския край, Астраханска, Волгоградска, Ростовска области, Кабардино-Балкария и Северна Осетия.

В Краснодарския край височината на вълните достигна 7 метра, а 50 влака бяха спрени, като се наложи и 10 полета за Сочи да бъдат прехвърлени на други летища. Забранен е достъпът до всички плажове в Сочи.

Sochi, Russia. Consequences of a major storm battering the region. I wish God finally had enough of this country slandering him and killing innocent people in his name. But alas, as history shows, his patience can tolerate even more. pic.twitter.com/UK6uUPLy6J