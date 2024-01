Външният министър на Литва за Путин: Запада може да дочака ефекта Пърл Харбър

"Можем да дочакаме това, което нарекох ефекта Пърл Харбър - момента в историята, когато проблемите на утрешния ден ще се превърнат в проблеми на днешния ден, но това ще е на изключително висока цена. Или можем да гледаме на това като на днешен проблем и да започнем да го решаваме още днес", посочва той.

We could wait for what I have called the “Pearl Harbor effect”, a moment in history when the problems of tomorrow finally become the problems of today, but at an enormously inflated price. Or we could treat this as today’s problem and start solving it today. 🧵 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 30, 2023

We are on the verge of repeating historic mistakes. I am convinced that if we won’t defeat Russia now, that means our chosen path is to suffer unimaginable and unnecessary losses before we eventually decide it’s time to step up and win. /🧵 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 30, 2023

От почти 25 години се опитваме да овладеем империализма на Путин чрез диалог и дипломация, докато той продължава да пренебрегва границите, казва още литовският дипломат.

Империалистичните амбиции на Русия си остават. "Не виждам "тихи сигнали", че Русия иска "мир". Виждам само срутени търговски центрове, горящи домове и разбити родилни домове, резултат от поредната руска терористична атака", добавя той.