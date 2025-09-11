Въоръжено нападение срещу болница в Истанбул

Двама въоръжени мотоциклетисти откриха огън по хора в градината на гръцката болница „Баликли“ в Истанбул в четвъртък, като един човек беше ранен, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на първоначалните съобщения.

Смята се, че извършителите са устроили засада, като са наблюдавали движенията на жертвите в продължение на няколко минути, преди да започнат атаката си.

Турските власти са започнали разследване за мотивите и самоличността на извършителите. ОЩЕ: Докато Вучич се подмазва на Китай: Пребиха китаец в Белград