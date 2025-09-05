Докато Вучич се подмазва на Китай: Пребиха китаец в Белград

Белградската полиция арестува снощи двама млади мъже, които нападнаха и тежко раниха китайски гражданин в парк в центъра на Белград, пише хърватската медия "Индекс", позовавайки се на сръбската медия "Телеграф".

Твърди се, че са го прихванали и са започнали да го удрят с юмруци, след което са го нападнали с нож и счупена стъклена бутилка.

Китайският гражданин LX (32) е приет в Спешния център в много тежко състояние. Той е претърпял незабавна операция. Нападателите са прерязали артерия на ръката му, причинявайки му загуба на голямо количество кръв.

Нападението идва на фона на посещението на сръбския президент Александър Вучич в Китай. ОЩЕ: На фона на трагедията в Нови Сад: Вучич се помоли на Си за още китайски инвестиции в Сърбия